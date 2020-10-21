CHP’den iktidara çağrı: Çiftçinin 122 milyar borcunu silin

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada üreticilerin sorunlarını dile getirdi.

“PANCAR TARLADA ÇÜRÜMEYE BIRAKILMIŞ”

Aydın, “Pancarlar tarlada beklerken çürümeye başlamış. Çiftçi önümüzdeki yıl ne yapacak bilemiyor. Aynı şekilde Bursa’da da soğan tarlada kaldı, şeftalisiyle ünlü Bursa’da kesilmeyen şeftali ağacı neredeyse kalmadı, domates 33 kuruşa alınmadı, çoğu tarlada kaldı. Peki, bunlar yapılırken hükümetiniz ne yaptı?” dedi.

“ÇİFTÇİNİN SİZDEN ALACAĞI 176 MİLYAR”

Aydın; Gelelim çiftçinin borcuna; 2002 yılında 2,4 milyar TL iken borç, 2019 sonunda 122 milyar TL’ye gelmiş. Şimdi bir af kanunu çıkarmaya çalışıyorsunuz; vergi affı, sigorta affı, BAĞ-KUR affı, trafik cezası affı. Alın size güzel bir fırsat. Çiftçinin 2006’dan bu yana sizden alacağı 176 milyar. Borcu ne kadar? 122 milyar. Çiftçiyi rahatlatın. Çiftçinin devletten 176 milyar TL alacağına karşı 122 milyar TL borcunu silin ” ifadelerini kullandı.

“BEŞLİ ÇETENİN 9,6 MİLYAR VERGİ BORCU SİLİNDİ”

İktidarın çiftçiyi rahatlatmak adına gerekli adımları atmadığını söyleyen Aydın, şöyle devam etti:“Çiftçiyi rahatlatın ama bunu yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, beşli çetenin 9,6 milyar TL vergi borcunu siliyorsunuz. Karşılığında ne yapıyorsunuz? Yine aynı çetenin bir üyesine Bilecik-Bursa-Bandırma tren yolu ihalesini 9,6 milyar TL’ye veriyorsunuz. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Sordunuz mu bu millete ‘Kardeşim, biz bu beşli çetenin parasını sileceğiz. Var mı buna onayınız?' dediniz mi?

“18 YILDA 700 BİN KİŞİ ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKTI”

Pandemi döneminde çiftçinin üretemez duruma geldiğine dikkat çeken Aydın, ” On sekiz yılda 700 bine yakın insan çiftçiliği bırakmış, hayvancılığı bırakmış, ekip biçmeyi bırakmış. Para da bitti; kasa tam takır, kuru bakır. Allah göstermesin, bir kıtlık içine girersek bunun vebali de sizin üzerinizedir. Alacağına karşılık çiftçinin borcunu silin, bu millet de rahat etsin” ifadelerini kullandı.

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