CHP’den ‘İran-ABD gerilimi’ açıklaması!

Mecliste basın toplantısı düzenleyen Altay, Libya’daki gelişmelere değindi.

Libya tezkeresinin olumsuz tavırlarına rağmen geçtiğini belirten Altay şu ifadeleri kullandı;

*KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini bir kişinin iktidarına dayarsak bu yanlış olur. Savaş olmasaydı biz Antalya Körfezi'ne mi sıkışacaktık.

*Anketler var, toplumun büyük çoğunluğu Libya tezkeresini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'ya gitmesini desteklemiyor. Türkiye-Libya ilişkileri köklü ilişkilerdir.

*Libya Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'na destek verirken, dönemin Libya başkanı dönemin Türkiye Başbakanı ile olan özel hukukundan dolayı vermedi.

*Libya'da ağır çatışma var. Büyük güçler çarpışıyor. Libya'da bizim yapmamız gereken Birleşmiş Milletleri harekete geçirmemizdir.

İran-ABD gerilimine de değinen Altay, “Türkiye yatıştırma siyaseti izlemelidir, gerilimden uzak durmalıdır. Türkiye'yi taraf kılabilecek baskı ve telkinlere karşı hükümet temkinli olmalıdır” dedi.

İLGİLİ HABER MHP Lideri Bahçeli'den ABD çıkışı: Faiz ve kur üzerinden ekonomik saldırdılar

Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin samimi olması halinde FETÖ darbe girişiminin siyasi ayağını araştırmak üzere komisyon kurulabileceğini ifade etti. İHA