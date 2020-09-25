CHP’den Kanal İstanbul paylaşımı: Bu bütçe ile bütün İstanbul’un riskli yapı sorunu çözülebilir

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kanal İstanbul Projesi için ayrılan bütçenin başka alanlarda kullanılması durumunda neler yapılabileceğini madde madde sıraladı.
Projeye ayrılan parayla yapılabilecekler şu şekilde belirtildi:
*Bu bütçe ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüme ayırdığı bütçe 7 katına çıkarılabilir.
*9 Marmaray projesi veya 400 kilometre uzunluğunda metro hattı yapılabilir.
*İstanbul'daki bütün ilk ve orta öğretim okulları yeniden yapılabilir.
*150 yataklı bin 650 tane hastane yapılabilir.
*Bütün İstanbul'un riskli yapı sorunu çözülebilir.
*KOBİ'lere, esnafa, sanayi yatırımcılarına 2020 yılı verileri ile yapılan desteğin 50 katı daha fazla kaynak ayrılabilir.