CHP’den sahra hastanesi soruları

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'da yapımına başlanan sahra hastaneleriyle ilgili, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karabat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

* İstanbul'un iki yakasında yapılmasına karar verilen hastaneler devlet eliyle mi, ihale usulüyle mi yapılmaktadır?

* İhale usulüyle yapılıyorsa, İstanbul'da yapımı kararlaştırılan hastanelerin hangi ihale usulüyle yapımına başlanmıştır. Bu ihaleyi hangi firma kazanmıştır? İhalenin yapım usulü nedir?

* İki hastanenin yapım bedeli ne kadardır? Bu hastanelerin şehir hastaneleri gibi hasta ve gelir garantisi bulunmakta mıdır?

BU HASTANELER KALICI MI?

* Atatürk Havalimanı'nda alt yapısı olmayan arazi niçin hastane yapımı için tercih edilmiştir?

* Bu hastanelerin yapım amacı Covid-19 salgınına karşı pandemi önlemi için mi, yoksa kalıcı hastane olarak mı planlama yapılmaktadır? Şayet pandemi için sahra hastanesi tarzı bir yapı tesis etme amacı varsa, bu durumda hazır yapılı ve atıl alanların, mesela Atatürk Havalimanı içinde boş bulunan binaların, Yeşilköy'deki İTO fuar alanlarının, Kumkapı'daki yerlerin kullanılması daha ekonomik değil midir?

* Bu alanlarda altyapı ve inşaatlar hazır olduğu için sadece iç bölmelerin monte edilerek hastaneye dönüşmesi son derece kısa bir sürede tamamlanması mümkün iken bu seçenekler niçin değerlendirilmemiştir?