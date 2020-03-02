CHP’li İstanbul ilçe belediye meclis üyelerinden şehitler için ortak bildiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul ilçe belediye meclis üyeleri, bugün başlayan İstanbul’un 39 ilçe belediyesinin Mart ayı olağan meclis toplantılarında Suriye’de 34 askerin şehit olduğu hava saldırısıyla ilgili ortak bir bildiri okudu.

CHP’liler, “Duvarları sıvalı evlerde yaşayan yoksul halk çocuklarının neden göz göre göre ölüme sürüklendiği açıklanmaya muhtaçtır. Bizlerin boynunun borcu olan anaların gözyaşlarını dindirmektir, askerlerimizin sağ salim evlerine dönebilmesini sağlamaktır” dedi.

“TARİFİ İMKANSIZ ACI”

İstanbul’un ilçe belediyelerinde CHP’li meclis üyeleri tarafından okunan ortak bildiride, “Millet olarak tarifi imkansız bir acı yaşıyoruz” denildi. Bildiride, böyle zamanlarda kelimelerin acıları tarif etmekte kifayetsiz kaldığı vurgulanarak, “Milletimizin her bir ferdini derin bir yasa boğan bu acıları unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadesine yer verildi.

Bu milletin; devleti, vatanı ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan ölüme koşan bir millet olduğu vurgulanan bildiride, iktidarın tek başına aldığı kararlarla tedbirsiz davranması sonucu bedeller ödendiği vurgulandı ve şöyle denildi:

* Şehit ocağında pişen helva birilerine tatlı gelebilir. Bizlerin boynunun borcu olan anaların gözyaşlarını dindirmektir, askerlerimizin sağ salim evlerine dönebilmesini sağlamaktır. Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı istemek, savunmak zorundayız.

TAŞERONLUK SUÇLAMASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun daha önceki uyarılarında işaret ettiği “Türkiye, Suriye topraklarındaki emperyalist tuzakların bir parçası olmamalı ve Ortadoğu bataklığına sürüklenmemelidir” ifadesi hatırlatılarak, “Bir gün ABD’nin ertesi gün Rusya’nın taşeronluğuna soyunmak, bu ülkeye, bu millete, bu kahraman Mehmetçiğimize yapılan en büyük ihanettir” ifadesi kullanıldı.

Son saldırının, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla şehit verildiği saldırı olduğuna dikkat çekilen bildiride, “Bu olayda kahraman askerimizin bunca ihmal, tedbirsizlik ve hatalı dış politika tercihleriyle ölüme sürüklenmesi kabul edilemez” denildi.

ORTAK AKIL VE SAĞDUYU DAVETİ

Bildirinin son kısmında ise ordunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden aldığı yetkiyle görevini başarıyla tamamlamasını ve askerlerin bir an önce yurda dönmesi istenerek, “Çözümün siyasi yöntemlerle gerçekleştirilmesi için herkesi ortak akılla ve sağduyu ile düşünmeye davet ediyoruz” ifadesine yer verildi.