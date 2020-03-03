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CHP’den sınır kapısında mahsur kalan Türk şoförler için önerge

Corona virüsünün İran'da artış göstermesiyle Türkmenistan sınırlarını kapatmış, yüzlerce Türk TIR şoförü sınır kapısında mahsur kalmıştı. CHP, bu konuyu meclise taşıdı. 15 milletvekilinin imzasıyla sunulan araştırma önergesinde, Türk şoförlerin sorunlarının en kısa zamanda çözüme ulaştırılmasını istedikleri ifade edildi.

Sözcü İstanbul
23:39 -
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CHP’den sınır kapısında mahsur kalan Türk şoförler için önerge

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Lütfabad Sınır Kapısı’nda yaklaşık 15 gündür mahsur kalan Türk TIR şöförleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne araştırma önergesi sunduklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Önergeye gerekçe olarak da, TIR şoförlerinin beslenme, barınma, tuvalet, banyo gibi insani ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için perişan durumda oldukları ve en önemlisi can güvenliklerinin bulunmadığı gösterildi. Önergeye CHP’li 15 milletvekili de imza attı.

SINIR KAPISINDA MAHSUR KALDILAR

Türk TIR şoförlerinin Lütfabad sınır kapısında 15 gündür mahsur kaldıkları belirtilen önergede şu ifadelere yer verildi:

* Sınıra yakın mesafedeki bir parkta bekletilen şoförlerin Türkmenistana geçemedikleri gibi İran’a geri dönmelerine de izin verilmemektedir.

* Mahsur durumdaki Türk TIR şoförlerinin can güvenliği başta olmak üzere çekmekte oldukları sıkıntıların en kıs zamanda çözüme ulaştırılması için Anayasanın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

SÖZCÜ

SÖZCÜ

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Son güncelleme: 23:41 03.03.2020
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