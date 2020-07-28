CHP’den sosyal medya düzenlemesine sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle Youtube üzerinden gerçekleştirdiği yayında yüz binlerce dislike (beğenmeme) aldığını hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya düzenlemesinin bu sebeple getirildiğini savundu.

“SOSYAL MEDYAYI KİRLETEN MAHİR ÜNAL VE EKİBİDİR”

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuşan Özkoç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. ‘Sansür Yasasına Dur De' etiketiyle paylaşımda bulunan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

*Saray'a açıkça söylüyoruz; işine geldiğinde FaceTime'ı kullanıp, işine gelmediğinde Twitter'dan dislike aldığınızda yasaklara sarılmak olmaz, olamaz.

*AKP'nin sosyal medyanın ruhundan anlamadığı, ortaya koyduğu ucube ‘yeşil küre' uygulamasıyla gösterilmiştir.

*Bu yasakların mimarı Mahir Ünal, çalışma ekibinde kimlerin olduğunu Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın ‘darbeci Kemalist gelenekle FETÖ'yü birbirine kırdırdık' sözleriyle tüm kamuoyu bilgilenmiş olmuştur. Gerçek troll, sosyal medyayı gerçekten kirletenler Mahir Ünal ve ekibidir.

*Mahir Ünal partimizi suçlamak için yalan bir gösteriyi, sosyal medya hesabından paylaştı ve partimizi suçladı. Kanıtlayabildi mi bunu? Hayır, kanıtlayamadı. Çünkü doğru değildi. Kendisi sosyal medya trollüğü yaptı.

“UCUBE YASA TEKLİFİNE KARŞI ÇIKIYORUZ”

Twitter‘ın geçtiğimiz aylarda Türkiye'de 7 bin 340 ‘troll' hesabı kapattığını dile getiren Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ve yayınladığı raporda bu trollerin büyük çoğunluğunun AKP hesabına çalıştığını ortaya da koydu. ‘Yeşil benek' uygulamasında çuvallayan AKP şimdi de ülkemizde özgür, bağımsız ve akıllı gençlerin ahlakına rota vermeye çalışan ‘siber vatan' projesiyle sosyal medyayı zapturapt altına almaya çalışmaktadır.

*Ele geçirdikleri geleneksel medyada insanlar seslerini duyuramayınca sosyal medyaya yöneliyor, burada bir soluklanma alanı buluyordu. Sosyal medyada ahlak sınırlarını aşmayan her türlü düşüncenin özgürce ifade edilmesi gerektiğine inanıyor ve bunu destekliyoruz.

*Bu özgürlükleri kısıtlamayı hedefleyen ucube yasa teklifine de karşı çıkıyoruz.