CHP’den TBMM’ye Corona virüs önergeleri

Türk vatandaşı bir erkek hastanın test sonucu pozitif çıkması ile Türkiye'de salgın korkusu yaşanmaya başladığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yazılı soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ülke genelinde salgından etkilenmemek için okullarda alınacak önlemleri sordu.

KARABIYIK: OKULLAR BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

CHP'li Karabıyık, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

* Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan, 10 Mart 2020 itibariyle 117 ülkede 119 bin 132 kişide tanısı konan, 4 bin 26 kişinin ise hayatını kaybettiği corona virüs, dün itibariyle Türkiye'de de görüldü.

* Türk vatandaşı bir erkek hastanın test sonucu pozitif çıkması ile Türkiye'de salgın korkusu yaşanmaya başladı. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü, fiziki şartların ve hijyen koşullarının yeterli olmaması nedeniyle yıllardır gündemde olan okullar, bu noktada salgının yayılması için büyük risk taşıyor.

Soru önergesinde şu sorular soruldu;

Ülke genelinde okulların salgından etkilenmemesi için hangi önlemler alınmıştır ?

Ülke genelinde kaç okul dezenfekte edilmiştir ?

Hijyen koşullarının yetersiz olduğu okulların tespiti yapılmış mıdır ?

Tüm okullarda fiziki şartların eşitlenmesi için gerekli adımlar yıllardır atılmazken, ölümcül olan bu salgının okullar aracılığıyla yayılmaması için bir çalışma yapılması söz konusu mudur ?

Ara tatilin öne alınması söz konusu mudur ?

CHP'Lİ AĞBABA: HASTA UÇAKLA MI GELDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Türkiye'de tespit edilen ilk Corona virüsü vakasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorular yöneltti.

Sağlık Bakanı'nın açıklaması sonrasında, Corona virüsü ile mücadelede alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunda soru işaretlerinin oluştuğunu belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

* Yaşadığımız daha ilk vakada, hastanın Türkiye'ye hangi yolla giriş yapıldığı açıklanmıyor. Bu kişi uçakla mı geldi, trenle mi geldi, araçla mı geldi? Bunlar önemli detaylar olmalarına rağmen açıklama yapılmıyor.

* Uçakla geldiyse birkaç saat boyunca, uçuş ekibinin ve 150'den fazla yolcunun virüsle temas etmiş olma ihtimali var. Bu ihtimaller araştırılmış mı ve gerekli testler yapılmış mı belli değil.

* Bu kişi kaç gün önce giriş yaptı, giriş yaptığı günden karantinaya alındığı zamana kadar iş yerinde ve özel hayatında kimlerle temas etti belli değil. Bunların belirlenmesi ve testlerin yapılması gerekiyordu.

* Bakanlık temkini elden bırakırsa vatandaş nasıl tedbirli olsun? Kamuoyunda Corona virüsüye ilgili çok ciddi bir bilgi kirliliği varken, Bakanlık, insanların kafasında yeni sorular doğurmamalıdır.

Bakanlığın bu süreçteki en önemli görevi, bu zorlu süreci, mümkün olan en şeffaf biçimde yürütmek, toplumdaki şüpheleri gidermek ve yurttaşların soğukkanlı olmalarını sağlamaktır.

İLGİLİ HABER Corona virüsü nedeniyle CHP kurultayı ertelenecek mi?

Yazılı soru önergesinde şöyle denildi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Corona virüsünün (Covid-19) Türkiye’de ilk kez Avrupa'dan gelen bir vatandaşta tespit edildiğini belirtmiştir. Bu çerçeveden hareketle;

Corona virüsü tanısı konulan vatandaşımız Türkiye'ye hangi tarihte ve hangi yolla giriş yapmıştır? Teşhis konuşan hastanın ülkeye giriş yaptığı araç tespit edilmiş midir ? Söz konusu araç dezenfekte edilmiş midir?

Vatandaşımızın Türkiye'ye giriş yaptığı araçta bulunan görevliler ve yolculara ulaşılmış mıdır? Corona virüsü ile ilgili gereken testler bu kişilere uygulanmış mıdır ?

Söz konusu vatandaşımızın ülkeye giriş yaptığı andan, karantinaya alınıncaya kadar işyerinde veya okulda, gittiği AVM'lerde ya da hastanelerde temas etmiş olabileceği vatandaşlarımıza Corona virüsü testleri yapılmış mıdır?

Bakanlığınızın -Güney Kore'de uygulanmakta olduğu gibi- dönemsel olarak vatandaşlara rutin Corona virüsü testi uygulamak ile ilgili bir projesi var mıdır?