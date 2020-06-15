CHP’den uzman jandarmalar için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, uzman jandarmaların 6 aylık eğitimi bitiren veya askerlikte geçen süreleri ile ilgili nasıp düzeltme işleminden itibaren maaş, maaş farkı ve diğer özlük haklarının ödenebilmesi amacıyla TBMM’ye kanun teklifi sundu.

35’TEN 40’A ÇIKSIN

Uzman jandarmaların astsubaylığa geçişlerinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın takdir yetkisinin mağduriyete yol açmasından dolayı maddenin metninden çıkarılmasını teklif eden Dr. Şevkin, şartları sağlayan uzman jandarmaların en az yüzde 30'unun astsubaylığa geçebilmelerini öngörürken, astsubaylığa geçişlerinde konulan 35 yaş sınırının da 40'a yükselmesini önerdi.