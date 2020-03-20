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CHP’den ‘yeni infaz düzenlemesi’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "İnfaz yasasındaki değişiklik için uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklanmasıyla ilgili düzenleme yapılmasını teklif edeceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr
14:23 -
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CHP’den ‘yeni infaz düzenlemesi’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. İkinci yargı paketinin içinde infaz düzenlemesinin yer almamasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

* Bu düzenlemeyi yapmadan önce “Nereye gidiyorsunuz?” diye sormuştuk. 1 Ekim’de gündeme alınacağını söyledikleri boşa çıktı. Birinci yargı paketinde infaz yoktu. Bir türlü gelemedi.

* İkinci yargı paketinde de infaz olmayacağı ve bunun siyasi partilerle konuşulacağı söyleniyor. Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor; biz AKP ve MHP’yi ikna edemedik ama corona virüsü ikna etmiş gibi görünüyor.

* İnfaz yasasındaki değişiklik için bu uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmasını teklif edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

AKP CHP Corona infaz MHP Özgür Özel TBMM
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