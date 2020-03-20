CHP’den ‘yeni infaz düzenlemesi’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. İkinci yargı paketinin içinde infaz düzenlemesinin yer almamasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

* Bu düzenlemeyi yapmadan önce “Nereye gidiyorsunuz?” diye sormuştuk. 1 Ekim’de gündeme alınacağını söyledikleri boşa çıktı. Birinci yargı paketinde infaz yoktu. Bir türlü gelemedi.

* İkinci yargı paketinde de infaz olmayacağı ve bunun siyasi partilerle konuşulacağı söyleniyor. Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor; biz AKP ve MHP’yi ikna edemedik ama corona virüsü ikna etmiş gibi görünüyor.

* İnfaz yasasındaki değişiklik için bu uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmasını teklif edeceğimizi ifade etmek istiyorum.