CHP’li Adıgüzel: Evlerine gönderilen hastalar bahçede fındık topluyor

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 32 kişinin nasıl corona virüsü kaptıklarını anlatarak vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı, CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel kentte yaşanan başka olumsuz olayları da örnek vererek eleştirdi.

“YOĞUN BAKIMDA YER BULUNAMADI, ACİLDE ÖLDÜ”

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Mustafa Adıgüzel, “Testi pozitif olan eve gönderilen ve hiçbir ek hastalığı olmayan Kıymet T. isimli genç kadın 3 gün sonra zorlukla getirilen ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Benim de dahil olduğum, yoğun bakım yeri arama çabaları sonuç veremeden acilde dün hayatını kaybetti” dedi.

“KARANTİNA OLMASI GEREKENLER FINDIK TOPLUYOR”

Adıgüzel testi pozitif çıkan hastaların kontrol edilemediğini ileri sürerek, “Yine evine gönderilen pozitif hastalar, kontrol edilemediği için bahçelerde diğer insanlar ile fındık topluyor. Muhtarlar yardım çağrısı yapıyor. Doğu Karadeniz’deki 10 il için toplam 80 yeni vaka bildirdiğiniz gün, sadece Ordu’da günlük 160 yeni vaka vardı” ifadelerini kullandı.

“ARTIK İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ”

Sağlık Bakanı Koca’yı sahaya davet eden Mustafa Adıgüzel, “Artık hiç inandırıcı değilsiniz. Ne yoğun bakım, ne diğer hasta yatakları, ne de ısrarla gözümüzün içine baka baka bilerek verdiğiniz yanıltıcı diğer sayılar ile artık sanal ortamlardan sanal rakamlar ile bakanlık yapmayı bırakıp sahaya gelin sahaya” diye yazdı.