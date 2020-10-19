CHP’li Ağbaba: Neden Erdoğan değil de halk sabrediyor?

Türkiye’de milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Ağbaba, “Erdoğan'ın sabredin dediği ülkede milyonlarca insan çöp konteynırlarında karnını doyurmaya çalışıyor lakin her türlü şatafattan ve lüksten ödün vermeyen, altın varaklı saraylarda yaşayan Erdoğan sabrın zerresini kendisi göstermiyor” dedi.

“MİLYONLAR AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Türkiye’de milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Ağbaba, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” diyor. Türkiye'de 13 milyona yakın emeklinin yüzde 90'ı ve 10 milyon civarında asgari ücretli açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkede 2 milyona yakın yurttaş günde 39,24 TL ile geçinmek zorunda kalıyor, her 3 gencimizden birisi işsiz, geniş tanımlı işsizliğimiz 10 milyonu aşmış, memurlarımız yoksulluk sınırı altında ücret alırken Erdoğan insanlara dalga geçer gibi yoksullukta sabretmeyi öğütlüyor. Erdoğan'ın sabredin dediği ülkede milyonlarca insan çöp konteynırlarında karnını doyurmaya çalışıyor lakin her türlü şatafattan ve lüksten ödün vermeyen, altın varaklı saraylarda yaşayan Erdoğan sabrın zerresini kendisi göstermiyor” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİLERİN MAAŞI BU YIL 100 DOLAR VE 100 EURO CİVARINDA ERİDİ”

Avrupa ülkeleri arasında en çok asgari ücretli çalışan sayısının Türkiye'de olduğunu açıklayan Ağbaba, Ocak ayından bu yana asgari ücretlinin maaşının ortalama 100 dolar ve 100 Euro civarında eridiğini belirtti. Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti;

“Erdoğan'ın ‘açlık ve yoklukta' sabretmeyi öğütlediği kesimlerin en başında asgari ücretliler gelmekte. Türkiye'de 10 milyon civarında çalışan asgari ücret ile geçimini sağlamak zorunda. Avrupa ülkeleri arasında en çok asgari ücretli çalışan sayısı Türkiye'dedir. Türkiye'de açlık sınırının 2 bin 500 TL'ye dayandığı ülkemizde 10 milyon civarında asgari ücretli ve ailesi açlık sınırı altında yaşamaktadır.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASINDAN 102 KG BULGUR, 199 KG PATATES EKSİLDİ”

Ocak-Eylül ayları arasındaki verileri değerlendiren Ağbaba, asgari ücretlilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Ağbaba, “Asgari ücretlilere 2020 için yüzde 15 oranında zam yapılırken, sabreden asgari ücretlilerin sofrasında Ocak-Eylül ayları arasında 483 paket makarna, 102 kilogram Bulgur, 199 kilogram patates,93 kilogram Biber ve 72 kilogram mercimek azaldı. Asgari ücret etin karşısında en az yüzde 29, tavuk karşısında en az yüzde 23, margarin karşısında ise en az yüzde 26 oranında değer kaybetti” ifadelerini kullandı.

“5,8 MİLYON GENÇ AİLESİNİN ELİNE MUHTAÇ”

İşsizlik konusuna da dikkat çeken Ağbaba, 5,8 milyon gencin ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanabildiğini söyledi. Ağbaba, “Sabreden gençlerin 5,8 milyonu ne eğitimden ne istihdamdan yararlanabiliyor. Türkiye'de en güvencesiz ve en mağdur kesimlerin başında gençler gelmektedir. Erdoğan'ın sabretmeyi öğütlediği gençlerden; 15-19 yaş aralığında yer alan 1,2 milyon genç, 20-24 yaş aralığında yer alan 2,2 milyon genç, 25-29 yaş aralığında yer alan 2,4 milyon genç yani toplamda 5,8 milyon genç ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanabilmektedir.

“TÜRKİYE’DEKİ 13 MİLYONA YAKIN EMEKLİNİN YÜZDE 90’I AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR”

Emeklilerin ikramiyelerinde toplam 882 TL kaybın olduğunu açıklayan Türkiye’deki 13 milyona yakın emeklinin yüzde 90'nının açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

“MEMURLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI”

Ağbaba, memurlara müjde olarak açıklanan 3600 Ek gösterge sözünün bu dönemde verilmediğini hatırlatarak, “Sabreden memurlar yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Her seçim öncesi verilen 3600 Ek gösterge sözü bu dönemde memurlara verilmedi. Erdoğan'ın sözde 3600 Ek gösterge müjdesinden bugüne sabrederek göstergenin verilmesini bekleyen memurlar hayal kırıklığı yaşamaya devam etti. Yoksulluk sınırın 8 bin TL'yi aştığı ülkemizde memurlar yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Son bir yılda gıda ürünlerine ortalama yüzde 20 oranında zam gelirken, elektriğe yüzde 32, doğalgaza yüzde 34 oranında zam geldi. Memurlara verilen zam oranı yüzde 5,75 oranında kaldı” dedi.

Yurt dışındaki asgari ücret ile Türkiye’deki memur maaşlarını karşılaştıran Ağbaba, “Almanya'da 1584 Euro asgari ücret 14 bin 7 yüz TL'ye denk gelirken, Almanya'da ki asgari ücretli ülkemizde çalışan en düşük memurumuzun 3,8 katı, ortalama 5 bin TL maaşı olan bir öğretmenimizin ise 2,9 katı fazla maaş almaktadır” şeklinde konuştu.