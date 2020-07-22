CHP’li Ağbaba Van’daki mülteci ölümlerinin araştırılmasını istedi

Sınırlarda güvenlik açığının olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

* Son günlerde Van’dan kamuoyuna yansıyan haberlerde sıklıkla kaçak göçmen girişleri yer almakta, bu yasa dışı girişler sırasında yaşanan kazalar ve can kayıpları da gündeme gelmektedir.

* Yansıyan haberlerde 27 Haziran’da Van’ın Gevaş ilçesinden yapılan tekne kazası ihbarı ile başlatılan arama çalışmalarında şu ana kadar 60 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi vardır.

* Yine 28 Haziran’da Van Muradiye’de bir trafik kazası yaşanmış, 1 kaçak göçmen ölmüş, 41 kaçak göçmen ise yaralanmıştır.

“MÜLTECİ MEZARLIĞI OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR”

* Yukarıda vermiş olduğum örneklerden de görüleceği gibi Van, yeni bir “mülteci mezarlığı” olma yolunda ilerliyor.

* Neredeyse her ay yüzlerce düzensiz göçmen yakalanıyor, her yıl yüzlercesi ölüyor.

* Van’da sadece son bir yıl içinde 140’ın üzerinde kişi tekne ve araç kazalarında ölürken, bu ölümlerin önüne geçmek için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

* İnsan kaçakçılığı Van ilimizdeki sınır asayiş sorununu gündeme getirmektedir. Sınırlarımızda yaşanan bu durum, bir güvenlik açığını beraberinde getirmektedir.

* Kaçak göçmenlerin içinde corona virüsü hastası olup olmadığı konusunda maalesef hiçbir bilgi yoktur.

* Kaçak göçmenlerin virüs taşıma ihtimaline karşı “Geri Gönderme Merkezleri”nde yeterli tedbir alınıp alınmadığı da bilinmemektedir.

* Acilen konuya müdahale edilerek bir araştırma komisyonu kurulmalı, mevcut güvenlik yöntemleri ve tedbirler araştırılmalıdır.