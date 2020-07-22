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CHP’li Ağbaba Van’daki mülteci ölümlerinin araştırılmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesi ile son günlerde Van'da yaşanan mülteci ölümlerinin ve sınırda yaşanan ihlallerin araştırılmasını istedi. Ağbaba, "Van'da sadece son bir yıl içinde 140'ın üzerinde kişi tekne ve araç kazalarında ölürken, bu ölümlerin önüne geçmek için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır" dedi.

Evren DEMİRDAŞ
15:13 -
Haberler Gündem
CHP’li Ağbaba Van’daki mülteci ölümlerinin araştırılmasını istedi

Sınırlarda güvenlik açığının olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

* Son günlerde Van’dan kamuoyuna yansıyan haberlerde sıklıkla kaçak göçmen girişleri yer almakta, bu yasa dışı girişler sırasında yaşanan kazalar ve can kayıpları da gündeme gelmektedir.

* Yansıyan haberlerde 27 Haziran’da Van’ın Gevaş ilçesinden yapılan tekne kazası ihbarı ile başlatılan arama çalışmalarında şu ana kadar 60 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi vardır.

* Yine 28 Haziran’da Van Muradiye’de bir trafik kazası yaşanmış, 1 kaçak göçmen ölmüş, 41 kaçak göçmen ise yaralanmıştır.

“MÜLTECİ MEZARLIĞI OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR”

* Yukarıda vermiş olduğum örneklerden de görüleceği gibi Van, yeni bir “mülteci mezarlığı” olma yolunda ilerliyor.

* Neredeyse her ay yüzlerce düzensiz göçmen yakalanıyor, her yıl yüzlercesi ölüyor.

* Van’da sadece son bir yıl içinde 140’ın üzerinde kişi tekne ve araç kazalarında ölürken, bu ölümlerin önüne geçmek için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

* İnsan kaçakçılığı Van ilimizdeki sınır asayiş sorununu gündeme getirmektedir. Sınırlarımızda yaşanan bu durum, bir güvenlik açığını beraberinde getirmektedir.

* Kaçak göçmenlerin içinde corona virüsü hastası olup olmadığı konusunda maalesef hiçbir bilgi yoktur.

* Kaçak göçmenlerin virüs taşıma ihtimaline karşı “Geri Gönderme Merkezleri”nde yeterli tedbir alınıp alınmadığı da bilinmemektedir.

* Acilen konuya müdahale edilerek bir araştırma komisyonu kurulmalı, mevcut güvenlik yöntemleri ve tedbirler araştırılmalıdır.

Son güncelleme: 15:16 22.07.2020
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