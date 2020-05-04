CHP’li Ağbaba: Vatandaşı bir dilim ekmeğe muhtaç ettiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon oranıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

”İNSANLAR PATATES, SOĞAN ALAMAZ DURUMA GELDİ”

Enflasyon verilerinde en çok artışın teme gıda ve besin maddelerinde olduğuna dikkat çeken Ağbaba, ”Nisan ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından yüzde 10,94 olarak açıklandı. Enflasyon verilerinde en çok artışın yine temel gıda ve besin maddelerinde olduğu görülmektedir.

Virüs salgını nedeni ile çarşı ve pazarda yaşanan fahiş fiyatlar vatandaşın sofrasındaki lokmayı artık her geçen ay azaltmaktadır. Nisan ayında temel gıda ve besin maddelerindeki enflasyon oranı geçen aya göre yüzde 2,5 artmış ve yüzde 11,28’e yükselmiştir.

Fakirin fukaranın yıllardır sofrasındaki temel gıdalar bile artık lüks olmaya başlamıştır. Aylık artış kuru soğanda 37,50, patateste 31, yumurtada 14,96 olmuş durumdadır. Bu gidişle içerisinde bulunduğumuz ramazan ayında vatandaş iftar sofrasına yiyeceklerini ya tane alacak ya da hiç almayacak duruma gelecektir” ifadelerini kullandı.

”BUNUN NEDENİ İKTİDARIN SORUMSUZ TAVRIDIR”

Hayat pahalılığının sürekli arttığı ve alım gücünün yarı yarıya azaldığını vurgulayan Ağbaba,”Vatandaşlarımız her gün yatağına yarı aç girmesinin nedeni iktidarın bu sorumsuz ve hesapsız tavrıdır.

Hayat pahalılığı sürekli olarak artarken ve neredeyse alım gücü yarı yarıya azalmışken iktidar geçen haftalarda ülkede ki milyonlarca çalışanı bin 177 TL’ye mahkûm etmişti.

Şimdi bu insanlar değil kirasını, faturasını ödemeyi evine ekmek bile götüremeyecek duruma geldi. Yıllar önce ‘bu ülkede kirasını, faturasını ödeyemeyen vatandaşlarım var’ diyenler, şimdi ülkedeki milyonlarca vatandaşı bir dilim ekmeğe muhtaç etti” dedi.

”TÜRKİYE ENFLASYONDA AVRUPA BİRİNCİSİ”

Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumunda olduğunu vurgulayan Ağbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

”Avrupa’da pandemi sürecinde etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde enflasyon yüzde 1 seviyesindedir. Enflasyon Moldova’da dahi yüzde 6 seviyesindedir. Ayrıca Türkiye dünya genelinde enflasyon oranları liginde 3. dünya ülkeleri ile yarışmaya devam etmektedir.

‘Türkiye’yi dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri haline getirdik’ diyenler ne yazık ki Türkiye’yi 3. dünya ülkelerinin seviyesine getirmiştir.”