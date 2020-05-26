CHP’li Ağbaba: Yaşanan şiddet olayları münferit değil sistematiktir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’nin farklı yerlerinde polis ve bekçilerin insanlara yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna yansımasının ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TBMM’ye araştırma önergesi sunan Ağbaba, yaşanan olayların münferit değil, sistematik olduğunu ifade ederek, ”Sadece birkaç gün içerisinde yaşanan söz konusu şiddet olaylarının yaşanış biçimleri ve olayların sonrasında gerçekleşen süreçler göz önünde bulundurulduğunda-münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceği ve sistematik şiddetin örnekleri olduklarını tespit etmek mümkündür.

Tüm bu görüntülerin ancak sosyal medyaya yansımasıyla ortaya çıktığı da düşünüldüğünde, Türkiye çapında kolluk kuvvetlerinin halka yönelik uyguladığı kontrolsüz kuvvet ve şiddet örneklerinin bilinenden çok daha fazla olması muhtemeldir” dedi.

”BEKÇİLİK SİSTEMİ ÖLÜ DOĞMUŞ BİR SİSTEMDİR”

Bekçilik sisteminin ilk andan itibaren hatalar silsilesiyle inşa edildiğini kaydeden Ağbaba, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

* Bekçilerin, iktidar tarafından korunup kollandığına ve devlet ciddiyeti ile devlet içi hiyerarşinin dışında konumlandırılarak devlete değil doğrudan bir siyasi partiye güdümlü bir örgütlenmeye sahip olduğuna dair kuşkular artmaktadır.

* Vatandaşın can ve mal güvenilirliğinin, yeterince eğitimi olmayan, liyakatsiz süreçler sonrası işe başlatılan, işe giriş aşamasının ardından da torpil sayesinde korunmaya devam edilen, tecrübesi şaibeli ve iletişim yeteneklerinden yoksun kişilere teslim edilmesi bu yaşanan şiddet olaylarının temel sebebi olarak görünmektedir.

* Mevcut hükümet döneminde kolluk kuvvetleri özelinde de artık kronikleşen bu ciddi olumsuzlukların, kamu güvenliğini tehlikeye atmaya devam edeceği, toplumsal huzuru bozacağı, vatandaşların hukuka ve kolluk kuvvetlerine olan güvenini tamiri imkânsız biçimde tahrip edeceği de açıktır.

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