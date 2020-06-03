CHP’li Ağbaba’dan Cumhur İttifakı’na: Birlikteliğe destek vermeye hazırız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ilde faaliyet gösteren STK ve odaları ziyaret ederek sorunları dinledi. Ağbaba, yapılan ziyaretler sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“ÖMRÜNDE O KÖPRÜLERİ GÖRMEMİŞ MALATYALI BİLE O KÖPRÜNÜN PARASINI ÖDÜYOR”

Ekonomik krizden çıkış yolunun birliği, beraberliği ve demokrasiyi güçlendirmekten geçtiğini belirten Ağbaba, ”Bugün yapmamız gereken şey, ayrılıkları değil birliktelikleri güçlendirmektir. Dünya, corona virüsü de yoksulluğu da işsizliği de bu şekilde yeniyor. İhtiyacımız olan şey CHP'ye, CHP'nin Genel Başkanı'na, sözcülerine her gün saldırmak, trollerine hedef göstermek değil birliği ve beraberliği tesis etmektir. 2018 yılından beri, Cumhuriyet Halk Partisi dünyaya örnek bir şey yapıyor” dedi.

“NİYE HİZMETLERDEN RAHATSIZLAR?”

Corona virüsü salgını sürecinde CHP’li belediyelerin örnek çalışmalar yaptığına dikkat çeken Ağbaba, “Erken seçimle ilgili açıklamalara bakıyorsunuz; sanki erken seçimi biz gündeme getiriyoruz. Sanki bu corona'yı biz yaptık. Utanmasalar “corona'yı CEHAPE getirdi, tek parti dönemi getirdi” diyecekler. Bizle uğraşacağına bu ülkenin gerçek sorunlarıyla uğraş. Coronayla, yoksullukla, işsizlikle, çiftçiyle, esnafla uğraş. İşsiz sayısı 18 milyon rakamına ulaşmış bunlarla uğraş. Bir de CHP'li belediyelerle uğraşıyorlar. Ne diyorlar? ‘Ekrem İmamoğlu maske dağıtmasın, Mansur Yavaş gıda dağıtmasın, Vahap Seçer ekmek dağıtmasın.' diyorlar. Niye hizmetlerden rahatsızlar? Çünkü seçim kampanyalarındaki tek stratejileri ‘CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek.' demekti. Sosyal yardımlar kesilmediği gibi 5 kat da arttı. Hem de fakir fukarayı hiçbir şekilde ayırmadan bu yardımlar gerçekleştirildi. CHP'li belediyelerimizi bir kez daha kutluyorum” ifadelerinde bulundu.