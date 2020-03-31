CHP’li Ağbaba’dan İçişleri kararına tepki: Corona virüsü kadar tehlikeli!

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 11 büyükşehirde başlayan kampanya kapsamında bazı hesaplara İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bloke gelmesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sert sözlerle eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu Toplantısında konuşan Ağbaba, “Dünya halkına el uzatırken Türkiye halkına el açıyor geldiğimiz nokta budur. Dolar artınca halk dolar satsın, deprem olunca halk yardım yapsın, kriz olunca halk kemer sıksın, salgın olunca halk para versin madem zor günler için halk var o zaman size ne gerek var” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yargıya başvuruyor!

“BU CORONA VİRÜSÜ KADAR TEHLİKELİ BİR ZİHNİYETTİR”

Belediyelerin hesaplarına bloke gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Ağbaba sözlerine şöyle devam etti:

* İçişleri Bakanlığı dün gece bir genelge yayınladı ‘belediyeler izinsiz yardım toplayamaz’ dedi. CHP'li belediyeler 3 gün önce Ankara İstanbul başta olmak üzere 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız milletinden yardım toplayarak fakire fukaraya dağıtmak için kampanya başlattı.

* Bu memlekette vakıflar, dernekler, 15 Temmuz'da Beşiktaş'ta şehit edilenlerin paralarını yiyenler yardım toplar ama CHP'li Belediyeler yardım toplayamaz. Bu corona virüsü kadar tehlikeli bir zihniyettir.

* Ankara ve İstanbul Belediyelerinin paralarına el koymuşlar Allah sizin gözünüzü doyursun. Kendileri de şimdi tehditle memurlardan para topluyorlar. CHP'li Belediyeler gönülle para topluyor onu engellemeye çalışıyorlar.

İLGİLİ HABER İBB'nin bağış kampanyası için açtığı banka hesapları bloke edildi

“ŞEKER SADECE ŞEKER DEĞİLDİR DEDİK HAKLI ÇIKTIK”

Şeker fabrikalarının satılmaması yönündeki uyarılarının iktidar tarafından ciddiye alınmamasına dikkat çeken Veli Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şeker sadece şeker değildir, küspedir, şeker alkoldür, şeker vatandır dedik ve haklı çıktık maalesef.

* Şeker fabrikaları özelleştirildi ve virüsten korunmak için bu memleketin fakir fukarası şu anda elini yıkayacak alkol bulamıyor.

* Türkiye dünyanın en büyük alkol üreticilerinden biriyken şu anda dünyadan alkol dilenecek durumda. Bunu yapanlara yazıklar olsun.