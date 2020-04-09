CHP’li Alban: Sağlık çalışanlarına her hafta corona testi yapılmalı

CHP’li Alban yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de corona virüsü vaka sayısının bu denli yükselmesi halinde ülke olarak önümüzdeki günlerde içinden çıkılması güç bir duruma gireceğimizi söyledi. Alban, “Sağlık çalışanları ayakta kalamazsa, bu virüsle mücadele çöker, kimse ayakta kalamaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sağlık çalışanları için gerekli önlemleri çok geç olmadan ve acilen almaya çağırıyorum” dedi.

”601 SAĞLIK ÇALIŞANININ DURUMU NEDİR?”

Sağlık Bakanı’nın son olarak 1 Nisan’da 601 sağlık çalışanın testlerinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından son durum hakkında bir açıklama yapmadığını belirten Alban, ”Şu anda yurt genelindeki personelin durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu 601 kişinin durumu nedir? Onu da bilmiyoruz” dedi.

”HÂLÂ YETERLİ KORUYUCU EKİPMAN YOK”

Bütün uyarılara karşın sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük gibi kişisel koruyucu malzeme eksikliklerinin hâlâ ciddi şekilde sürdüğünü belirten CHP’li Alban, ”Covid servislerinde görev yapan sağlık çalışanları büyük bir risk altında hizmet sunmaya devam ederken, kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları devam etmektedir. Bu koşullarda sağlık çalışanlarımız yüksek risk altındadır” ifadelerini kullandı.

Maskelerin günlük olarak değiştirilmesi gerektiğini, bunun yanı sıra koruyucu tulumların da günlük değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Alban, her iki koruyucu ekipmanın da idare tarafından çalışanlara üçer dörder günlük kullanım için verildiğini söyledi. Alban, bu konuda birçok hastane personelinin şikayetçi olduğunu belirterek sağlık çalışanlarının giderek daha zor koşullarda sağlık hizmeti sunduklarınının altını çizdi.