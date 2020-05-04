CHP’li Alban: Ülke canıyla yandaşlar yağmayla uğraşıyor

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yaptığı yazılı açıklamada dünya ve ülkemizin Covid-19 salgınıyla uğraşırken, bazılarının krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiğini belirtti.

Alban, “Geçtiğimiz günlerde bölge halkının ve çevreci demokratik kitle örgütlerinin büyük tepkisini çeken Fethiye'de jeotermal kaynak arama izni verilmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde Datça'nın ünlü Alavara Koyu'nun bulunduğu alanın sit derecesinin düşürüldüğü ortaya çıktı. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Datça Yarımadası'nın, korunması gereken önemli alanlarından biri olan Alavara Koyu'nun sit derecesi düşürülmesiyle bölgede kademeli olarak yapılaşmanın önü açılmıştır. Bundan sonra bunun gerisi gelir” dedi.

“SİSTEMATİK BİR YAĞMA VE TALAN BAŞLADI”

Muğla'nın merkezi yönetim kararları ile sistematik bir yağma ve talan girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirten Alban, “Yerel yönetimin CHP'li olması nedeniyle, aşamadıkları engelleri merkezi yönetimin bakanlıklar eliyle verdikleri kararlarla aşmaya çalışan yandaş şirketler, doğası ve tarihi dokusu bozulmamış Muğla'yı hedef aldılar. Biz bu duruma kesinlikle izin vermeyiz” dedi.

Alavara Koyu'nun bulunduğu Emecik Mahallesi'nde bir kooperatifin hisse topladığı duyumlarını aldıklarını, ayrıca bir maden şirketinin bölgede araştırma yaptığını öğrendiklerini vurgulayan Alban, şüphelerinin doğru çıkmamasını umduklarını ifade etti.

KONUYU SORU ÖNERGESİ İLE TBMM'NE TAŞIDI

Bölgenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek rotalar üzerinden rehberli turistik geziler yapılabileceği kararı olduğunu ayrıca ekolojiye uygun önlemler alınarak ticari balıkçılık ve tarım yapılabileceği kararı olduğunu öne süren Alban, bölgenin kısmen “Sürdürelebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”na alınmamasının konut yapılaşma baskısını artıracağını kaydetti.

Alavara Koyu'nun da bulunduğu alanın Sit derecesinin düşürülmesine CHP'li Datça Belediyesi'nin itiraz ettiğini belirten Alban, konuyu soru önergesiyle de TBMM gündemine taşıdığını vurguladı.