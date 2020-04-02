CHP’li Altay infaz yasa teklifini böyle eleştirdi: Haber yapan hapis yatsın, gaspçı çıksın

TBMM'ye sunulan infaz yasa teklifinde eşitlik ve hakkaniyet ilkesi gözetilmedi. Teklifte sadece haber yazdığı için tutuklanan, haberinden dolayı, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım ettiği öne sürülenler, gazeteciler, iktidarı eleştiren tweet atıp tutuklananlar ve hüküm giyenlere ilişkin bir düzenleme yer almadı.

Buna karşılık hırsızlar, dolandırıcılar, gaspçılar, torbacılar dahil birçok suçtan mahkum olanlar tahliye edilecek. Geçen ay 9 gazeteci tutuklanırken, Türkiye Gazeteciler Sendikası cezaevinde halen 86 gazeteci bulunduğunu açıkladı.

BU YAKLAŞIM OLMAZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Şimdi konuşmak, adam öldürmekten daha büyük suç. Gasp, darp, çıkar amaçlı suç şebekesi kurmak, dolandırıcılık suç değil. Bunların hepsini salıverelim şeklinde bir yaklaşım var'' dedi ve şunları ekledi:

*Konuşmak, düşüncesini açıklamak, tweet atmak, mitinge katılmak, haber yapmak suç. Bunlar cezaevinde kalacak. Düşüncesini ifade edenler içerde kalsın, dolandırıcılar, uyuşturucu satanlar, çıkar amaçlı suç örgütü kuranlar, gasp, darp işlerine bulaşanlar ise dışarı çıksın.

*Bu olmaz. Biz prensip olarak affa karşı değiliz ama kamu vicdanını kanatmayan ve adaleti sağlayan bir yaklaşım bekliyoruz.

Yeni infaz düzenlemesinde cinsel suçlar, uyuşturucu satanlar, kasten adam öldürenler, kadına karşı şiddet ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yapan baronlar kapsama girmezken, uyuşturucu kullananlar ve torbacılar ise tahliye olacak.

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler 1 yıl, 70 yaşını bitirenler 2 yıl, 75 yaşını bitirenler 4 yıla kadar cezalarını evlerinde çekebilecek.