CHP’li Antmen’den corona iddiası: Ölüm 40 bine, günlük vaka sayısı 50 bine dayandı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Meclis'te gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü verilerini eleştirdi. Antmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Vefat Bilgi Sorgulama Sistemi'nden aldığı verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Kasım itibariyle Türkiye'de şu ana kadar 11 bin 601 vatandaşımızın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığını belirten Antmen, “417 bin 594 kişinin de bu hastalığa yakalandığını belirtti. Bu çok büyük bir yalan. Bu halkı açıkça aldatmaktır. Corona virüsü nedeniyle şu ana kadar 40 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti ve iktidar her gün bize yalan söylüyor, yalan söylemeye devam ediyor” dedi.

“TÜRKİYE'DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 50 BİNE DAYANDI”

Günde 500'e yakın vatandaşımızın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini öne süren Antmen, “Gerçek sayılar bunlardır. Türkiye şu anda günlük vaka sayısı açısından 50 bin vakaya dayanmış durumdadır. Sayıların doğru verilmemesi nedeniyle halkımızda bir rehavet ortamı oluşmuş, bu da vaka ve ölüm sayılarının maalesef artmasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'DA BUGÜNE KADAR COVİD-19 NEDENİYLE VEFAT EDENLERİN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ”

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Kasım'a kadar Türkiye'de 11 bin 601 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurduğunu hatırlatan Antmen şu ifadeleri kullandı:

* Sadece İstanbul'da bugüne kadar ölen vatandaşımızın sayısı 11 bini geçti maalesef. 13 Kasım'da Sağlık Bakanı, tüm Türkiye'de corona kaynaklı ölüm sayısını 93 olarak açıkladı. Oysa 13 Kasım Cuma günü sadece İstanbul'da Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı 134'tür. 14 Kasım'a bakalım; Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye'de corona kaynaklı ölüm sayısını 92 olarak açıkladı. Aynı gün İstanbul'da yine Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 168'dir.

“16 KASIM'DA 94 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANIRKEN SADECE İSTANBUL'DA BU SAYI 157”

15 Kasım Pazar günü, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 kaynaklı ölüm sayısını tüm Türkiye için 89 olarak açıkladığını söyleyen Antmen, “Aynı gün İstanbul'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 133'tür. 16 Kasım Pazartesi, Sağlık Bakanlığı tüm ülkede corona virüsü nedeniyle 94 kişinin öldüğünü resmi olarak açıklarken, İstanbul'da bu sayı 157'dir” bilgisini paylaştı.

“BAKANLIK ‘TÜRKİYE'DE 89 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ' DERKEN, SADECE 8 İLDE 211 KİŞİ VEFAT ETTİ”

“Ekim ayında İstanbul'da bin 242 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi” diyen Antmen sözlerini şöyle sürdürdü:

* İstanbul'un Kasım ayındaki ilk iki haftasındaki verilere baktığımız zaman Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı bin 977'dir. 15 Kasım'da Sağlık Bakanlığı, Covid-19'dan 89 kişi yaşamını yitirdi derken, sadece İstanbul'da o gün 133 kişi Covid-19'dan hayatını kaybediyor.

* Aynı gün; Ankara'da 26, İzmir'de 37, Tekirdağ'da 10, Adana'da 5, Eskişehir ve Muğla'da 4, Antalya'da 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Sağlık Bakanı'nın tüm Türkiye'de 89 kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti dediği 15 Kasım Pazar günü sadece 8 ilin Covid-19'dan dolayı ölüm rakamı 221'dir” diye konuştu.

ANTMEN VERİLERLE AÇIKLADI

Antmen, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Vefat Bilgi Sorgulama Sistemi var. Bu sistem halka açık. Herkes e-Devlet'ten görebilir. Verilerimizi bu sistemden teyit ediyoruz. 16 Kasım 2016… 222 vatandaşımız İstanbul'da hayatını kaybetmiş. 16 Kasım 2017'de vefat sayımız İstanbul'da toplam 206.

* 16 Kasım 2018 tarihine geliyoruz; bir gün içinde vefat sayımız 219. 16 Kasım 2019 tarihinde ise İstanbul'da vefat sayısı 190. 16 Kasım 2020 tarihine geldiğimizde vefat eden insan sayımız 359. Son dört yılın ortalaması 200 iken, 16 Kasım 2020'de vefat sayısı 359. Yani yaklaşık 160 kişi bir günde Covid-19'dan vefat etmiş diyor istatistik bilimi.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı! İşte 18 Kasım tablosu