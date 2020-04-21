CHP’li avukat kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nda ve ilde görev alan Avukat Çetin Çağlar akşam saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çağlar’ın bugün öğle namazına müteakiben Yenidoğan Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

“GENÇ YAŞINDA KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

* Değerli hukukçu, CHP İstanbul il teşkilatımızın fedakar ve çalışkan üyesi Avukat Çetin Çağlar'ı kalp krizi sonucu genç yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

* Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, hukuk camiasına ve parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

“ÖRGÜTÜMÜZÜN BAŞI SAĞ OLSUN”

CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş ise üzüntü içinde olduklarını belirterek, “Arkadaşımız, yoldaşımız, hukuk komisyonu başkanımız Av. Çetin Çağlar'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve örgütümüzün başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.