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CHP’li Aydın: Bursa’da entübe olan hastaya yer bulunamadı

Türkiye’de corona virüsü vakaları yeniden tırmanışa geçti. Bursa'da da ciddi artış olduğuna dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kentte dün gece entübe edilmesi gereken bir hastanın yer olmadığı için İstanbul'a sevk edildiğini belirtti.

Halil ATAŞ
08:51 -
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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, kentte vaka artışının olduğuna dikkat çekti.

Aydın Bursalıları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Corona virüsünün, mart- nisan aylarından sonra ülkeden gitmiş gibi bir durum yaşandığını söyleyen Aydın şunları ifade etti:

* Özellikle Kurban Bayramı’nda seyahat serbestliği ile insanların tatile gitmesi ve önlemleri bırakması sonucu şuan Bursa için örnek verdiğimizde, dün gece bir örnekten yola çıkarak söylüyorum, yoğun bakım yataklarında yer yok.

* Bir corona hastası entübe edilmesi gerekiyordu, yer bulunamadı ve İstanbul'a sevk edildi.

VAKALAR PATLAYABİLİR

Vatandaşlara önlem çağrısında bulunan Aydın sözlerini şöyle bitirdi:

* Şu uyarıyı bir kez daha yapmak istiyorum. Bu virüs bitmedi, hastalık yenilmedi, bunun aşısı da bulunmadı. O yüzden maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edelim.

* Herkes de şunu görüyorum, aman o taksın, aman bu dikkat etsin. Hayır kendimiz dikkat etmeliyiz. Sağlık çalışanları, doktorlar, eczacılar olağanüstü çaba gösteriyor.

* Hakkımızda çok basit üç kuralı yerine getirsin, yoksa yaz aylarında olmamıza rağmen bu kadar artan vakalar emin olun önümüzdeki günlerde patlayabilir. Üst seviyede önlem almaya davet ediyoruz.

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Son güncelleme: 09:01 07.08.2020
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