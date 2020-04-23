CHP’li Barut: Adana Havaalanı kapatılmasın

Adana Havaalanı’nın milyonlarca insanın kullandığını belirterek kentin çok önemli bir değeri olan havaalanına sonuna dek sahip çıkacaklarını vurgulayan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları söyledi:

“İktidar halk desteğini bulamadığı için kamu yatırımlarından gerekli payı alamayan Adana’yı ve hemşehrilerimizi cezalandırmaktan vazgeçmelidir. Adana Havaalanı kapatılmamalı, aksine eksikleri giderilip daha konforlu hale getirilmelidir.”

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Sürekli olarak kapatılacağı iddia edilen Adana Havaalanı’nı bir kez daha TBMM gündemine taşıyan Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi:

* Çukurova Bölgesel Havalimanı gerekçesiyle Adana Havaalanı’nın kapatılacağı veya taşınacağı iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların nedeni nedir?

* Kentimizin önemli bir ihtiyacını karşılayan ve kent ekonomisine çok ciddi katkılar sunan Adana Havaalanı’nın ilimizin sınırları dışına çıkarılmak istenmesiyle ilgili hükümetin bir çalışması var mıdır?

* Geçmişte Adana’dan alınan ya da taşınmak zorunda bırakılan TRT, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bölge Adliye Mahkemeleri gibi kurum ve kuruluşlara bir yenisini ekleme girişiminin nedeni nedir?

* Adana Havaalanı yılda kaç yolcu tarafından kullanılmaktadır, günlük ve yıllık bazda kaç uçak seferi düzenlenmektedir?

* Adana Havaalanı’nın pist uzunluğu ve bekleme salonları gibi eksikliklerinin giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?