CHP’li Başarır: Allah kimseyi terörist Osman Öcalan’a muhtaç etmesin!

TBMM Genel Kurulu'nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmeleri yapıldı. Teklifle ilgili olarak söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, polislere verilen yetkilerin aynısının bekçilere verildiğinde, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerin sistematik bir şekilde sınırlandırılacağını savundu.

“TERÖRÜ YARATAN PARTİ HALKI TERÖRLE TEHDİT EDİYOR”

Bazı konuları eleştirdiklerinde iktidarın sürekli terörü öne çıkarıldığını söyleyen Başarır 2002 yılını hatırlattı ve şöyle konuştu;

* Bakın 2002’ye, Türkiye’de 2002 yılında göreve geldiğinizde kaç polis vardı? 130 bin. Şimdi kaç polis var? 330 bin. 2,5 katından fazla. Peki, 2002’de kaç şehit vermişiz? İktidara geldiğinizde, 7 evladımız şehit olmuş. On sekiz yılda kaç şehit vermişiz? 3 bini geçmiş.

* Burada güvenlik sorunu mu var, bir yönetim sorunu mu var? Bakın, bu ülkede iktidara geldiğinizde 1999, 2000, 2001, 2002’de 70 evladımız şehit olmuş, şimdi, 4 binlerde. Bunun sorumlusu kim? Bekçiler mi?

* 2002’de 500 bin askerimiz var. Şimdi, 750 bin askerimiz var. Niye güvenliği sağlayamıyorsunuz? Niye bu insanlar ölüyor? Temel sorun AKP’de, bu yönetimde. Terörü bu şekilde çözemiyorsunuz. Terörü yaratan parti, ülkeyi kan gölüne döndüren parti çıkmış partileri, halkı terörle tehdit ediyor.

“BEKÇİLERLE SORUNUMUZ YOK”

AKP’ye sert sözlerle yüklenmeye devam eden CHP’li Başarır konuşmasını şöyle sürdürdü:

* O gün bu ülkeyi yöneten bir başbakan vardı. Halkın, vatandaşının güvenliğini düşünüyordu, Bülent Ecevit vardı. Ama bugün halkın güvenliğinden daha çok sarayın güvenliğini düşünen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bence temel sorun bu.

* Bekçilerle ilgili hiçbir sorumuz yok ama o çocuklara da yazık ediyorsunuz. Yarın bir suça karıştıklarında siz ‘pardon' dersiniz ama onlar cezaevine girer.

* Siz her şeyden kendinizi sıyırırsınız, böyle bir özelliğiniz var. Teflon tava gibi bu AKP iktidarı. Ama o çocuklara, ölen vatandaşa yazık olur.

MECLİS’TE GERGİNLİK YAŞANDI

Başarır'ın bu konuşmanın ardından AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş söz alarak şöyle yanıt verdi; “Hangi temel hak ve özgürlükler kısıtlanıyor bu ülkede, hangileri vardı hangileri kısıtlandı söyleyin. Terörü yaratan parti ifadesini kabul etmiyoruz, İstanbul seçimlerinde bu zihniyeti gördük biz“

“ALLAH HİÇBİR PARTİYİ ÖCALAN’A MUHTAÇ ETMESİN”

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un bu sözleri üzerine yeniden kürsüye gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz yerel seçimlerde kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan'ın TRT'ye ekranlarına çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı;

* Sayın Grup Başkan Vekili İstanbul seçimlerinde TRT’den Osman Öcalan’ı ben mi çıkardım, sen mi çıkardın, söyler misin? Çözüm mahkemelerini Habur’a ben mi yaptım, sen mi yaptın, söyler misin? Soruyorum. Seçim kazanmak adına Osman Öcalan’ın arkasına ben mi sığındım, sen mi sığındın, söyler misin?

Bakın, 18 yıldır seçim kaybettik. Ama onurumuzu, şerefimizi asla kaybetmedik biz. Allah hiçbir partiyi, hiçbir lideri terörist Osman Öcalan’a muhtaç etmesin. Ama ne mutlu ki İstanbul ve Türkiye ona rağmen size dersinizi verdi.

* Biz hep seçim kaybediyoruz değil mi? İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i kim aldı? Recep Tayyip Erdoğan mı?

* Bu ülkede demokrasi, insan hakları varmış Barış Terkoğlu ve arkadaşları cezaevinde. Gazeteciler cezaevinde değil mi? Milletvekillerine fezleke gelmiyor mu?

* Hukuka güven endeksinden dünyada sonlardasın sonlarda. Dön bir aynaya bak, dön bir aynaya bak. Bu ülkede hukuk güvenliği mi var?

* Grup Başkan vekillerimiz konuşur fezleke gelir. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Adana’daki pırıl pırıl bir gence iftira atmadı mı?”