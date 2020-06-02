CHP’li Başarır, Mersin İŞKUR’u Meclis gündemine taşındı

Mersin'de atıl durumda olan birçok kamu binası olmasına rağmen, İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü'nün 5 yıllık kontratla 3 milyon lirayı bulan yüksek bedel ile 5 katlı yeni bir binaya taşınması ile ilgili gelişmeyi meclis gündemine taşıdı. Başarır, “AKP İl binasının 3 yıllık kirası da buna dahil mi?” imasında bulundu.

AKP İL BİNASININ KİRA BEDELİ İMASI

CHP'li Ali Mahir Başarır, Sözcü'de yer alan haber üzerine açıklamada bulundu. İŞKUR İl Müdürlüğü'nün kiraladığı yeni bina ile Mersin AKP İl Başkanlığı binasının sahibinin ayni kişi olduğunu hatırlatan Başarır, şunları söyledi:

* AKP İl başkanlığına ait bina kirasının 3 yıldır ödenmediği ve buna karşılık aynı kişiye ait 5 katlı binanın İŞKUR İl Müdürlüğü'nce piyasa koşullarının üzerinde yüksek bedelle, yaklaşık 50 bin TL karşılığında kiralandığı iddiaları kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlanmıştır.

* Daha önce AKP Toroslar İlçe Başkanlığı için aday olduğu öğrenilen Mevlüt Kurt isimli bir vatandaşın, sosyal medya hesabından ‘İhaleciler, FETÖ’den farkınız yok' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştur.

* Buna karşılık AKP İl Başkanı Cesim Ercik ile AKP İl Genel Sekreteri Kenan Peker'in de Mevlüt Kurt hakkında şikâyetçi olduğu bilgileri de basında yer almıştır.

GEREKÇELERİ NELERDİR?

CHP'li Ali Mahir Başarır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği önergede şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

– Mersin AKP İl Başkanlığı binası ile Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü'nün kiraladığı yeni binanın sahibi aynı kişi, ya da aynı şirket midir? Aynı kişi ya da şirket ise yukarıda yazılı olan iddiaların doğru olup olmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise sonuçları ne olmuştur? Araştırılmamış ise gerekçeleri nelerdir?

– Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü yeni binayı aylık kaç TL'ye kiralamıştır?

– Ülke ekonomimizin çöküntüde olduğu ve yaşanılan Covid-19 virüsü nedeniyle de iyice dip yaptığı bu süreçte, Mersin'de kamuya ait birçok bina varken, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün piyasa şartlarına göre yüksek bir bedelle yeni bina kiralaması ne derecede doğru bir tutumdur?

– Covid-19 virüsü nedeniyle vatandaşlardan bağış toplanıldığı bir süreçte, böylesine bir israftan kaçınmak için yeni binanın kiralanmasından vazgeçilerek en uygun durumdaki boş olan bir kamu binasının İŞKUR İl Müdürlüğü yapılmasını düşünüyor musunuz?

– Hangi acil ihtiyaçtan dolayı Mersin İŞKUR'a yeni bina kiralanması yoluna gidilmiştir?