CHP’li başkan AKP’li başkandan kalan borcun yüzde 70’ini ödedi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile 9 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. Bakkalcıoğlu, konuşmasında daha önce Bozüyük belediye başkanlığı yapan AKP'li Fatih Bakıcı döneminden kalan borçlara da değindi.

TOPLAM BORCUN YÜZDE 70'İ ÖDENDİ

Belediyeyi, AKP'li başkan Fatih Bakıcı'dan 23 milyon 443 bin 362 lira borç ile aldıklarını belirten Bakkalcıoğlu, “31 Mart 2019 itibari ile belediyemizin toplam borcu 23 milyon 443 bin 362 lira 38 kuruştu. Bu tarihten 2 Ocak'a kadar ödediğimiz rakam 17 milyon 194 bin 560 liradır. Yani borcun yüzde 70'inden fazlasını ödemiş bulunuyoruz. Şu anda 6 milyon 248 bin 802 lira gibi borcumuz var” dedi.

FAHİŞ FİYATLAR ÖDENMİŞ

Geçmiş dönemde yapılan sosyal etkinliklere harcanan paralar ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan başkan Bakkalcıoğlu, “Sosyal etkinliklere belediyenin ödediği para 283 bin 790 liradır. Bu rakamlar tiyatrocuların donanımı da düşünüldüğünde çok fahiş rakamlar. Ayrıca o dönemde yapılan spor söyleşi programına ödenen rakam 101 bin 480 TL'dir. 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için yapılan kaide üzerindeki ay yıldız için 601 bin 800 lira, yine 15 Temmuz şehitlerimiz için yapılan köprü ve köprünün çevresindeki düzenleme için 881 bin 460 lira harcanmış” dedi.

37 BİN LİRALIK IŞIKLANDIRMAYA 259 BİN LİRA ÖDENMİŞ

Bakkalcıoğu, belediyenin AKP'li dönemde şehrin aydınlatılması için de fahiş ödemeler yapıldığını belirterek, şöyle konuştu; “Ana caddelerdeki orta refüj aydınlatma direklerine takılan yıldız şeklindeki aydınlatma lambalarından geçen dönem tanesi 7 bin liradan 37 tane alınmış. Toplam 259 bin lira bu yıldız şeklindeki aydınlatmalara ödeme yapılmış. Bizler göreve geldikten sonra bu ışıklandırmanın piyasa araştırmasını yaptık. Faturadaki marka üzerinden yaptığımız araştırmada bize bu ışıklandırma için bildirilen rakam 800 TL ile bin 500 TL arası. Yaklaşık 37 bin liraya alınabilecek ışıklandırma için 259 bin lira ödeme gerçekleşmiş. Bununla ilgili bu açıklamaların hepsini önümdeki belediye mali hizmetler müdürlüğü ile ilgili birimlerin belge ve faturaları üzerinden yapmaktayım”

DAHA DÜŞÜK FİYATA, 100 TON FAZLA KÖMÜR ALDIK

Dar gelirli ailelere yardım amacıyla belediye olarak alınan kömürde de geçen dönem fahiş fiyatlar ödendiğini söyleyen Bakkalcıoğlu, “Belediye olarak dar gelirli ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı yapıyoruz. Bu kömürü piyasadaki kömür satıcılarından belediye temin ediyor. Geçen yıl 2018 yılında belediyemiz 150 ton kömür alımı için ihaleye çıkmış ve bir tek firma katılmış. O tek firmadan 150 ton kömürü 194 bin 550 liraya alınmış. Biz bu yıl ihtiyaç sahipleri için kömür alma ihalesine çıktık. Bizim ihalemiz açıktı, 4 firma katıldı. 4 firmanın ihalesi sonucunda biz 250 ton kömürü 191 bin 750 TL'ye aldık. Yani 100 ton daha fazla kömürü hatta ilkinden daha düşük bir rakamla hem de geçen yıl ihaleyi kazanan firma ile aynı firmadan aldık. Kömürün kalitesi de yanma kalorisi de aynı kalitede. İkisinin de belgeleri faturaları mevcuttur” ifadelerini kullandı.