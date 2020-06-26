CHP’li Başkan Aksoy’a torba terör soruşturması

İzmir Menemen Cumhuriyet Savcılığı, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla fezleke hazırladı. Dosya savcılığın kanaatinin ardından işlem yapılmak üzere İzmir Cumhuriyet Savcılığına havale edildi.

Serdar Aksoy soruşturmaya ilgili Sonkaleizmir’e açıklama yaptı. Aksoy “Orada söylediğimiz sözlerde bir şey yok. Bunlar her il, ilçe kongrelerinde söylenen şeyler. Denizlerin, Mahirlerin ismini anmışız. Eğer bunlar suç olsaydı ortada bir tane CHP’li kalmazdı” dedi.

CHP’Lİ VEKİLDEN DESTEK

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da Aksoy’un açıklamasını paylaşarak destek verdi. Polat’ın Twitter adresinden verdiği mesaj şöyle:

* Menemen Belediye Başkanımız Serdar Aksoy’un partimize yöneltilen ‘kimsiniz?' sorusuna verdiği yanıt suç sayıldığı gerekçesiyle soruşturma açılmış. Açıklamanın noktasına karışmadan Türkiye'nin demokrasisi için mücadele etmiş insanları saygı ile anarak bu suça ortak oluyorum.

AKSOY NE DEMİŞTİ?

Serdar Aksoy’un ocak ayında CHP Menemen İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bir zat çıkıyor TV canlı yayınlarında soruyor. ‘Siz kimsiniz?’ diyor. ‘Sen kimsin?’ diyor. Biz kim miyiz? Söyleyeyim; biz Cumhuriyet Halk Partilileriz. Biz vatanseverleriz. Biz düzgün babayız. Biz ‘dostun bir gülü bana yeter' diyen Pir Sultan Abdal'ız.

* Biz Serez'in esnaf çarşısındaki Şeyh Bedrettin'iz. Torlak Kemal'iz. Biz Ege dağlarında Osmanlı zulmüne direnen Yörük Ali'leriz. Biz sürgündeki Nazım Hikmet'iz. Sürgündeki Yılmaz Güney'iz. Biz sürgündeki Ahmet Kaya'yız. Biz Eskişehir sokaklarında sopalarla dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ız.

* Biz kim miyiz? Biz Sivas'ta, Maraş'ta katledilen canlarız. Biz Başbağlar'da katledilen insanlarız. Biz Uğur Mumcu'yuz, Bahriye Üçok'uz.

* Biz Kim miyiz? Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz. Biz kim miyiz? Biz Diyarbakır cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz. Biz kim miyiz? Biz; 6 Mayıs 1972 de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz.

* Soruyor muhterem canlı yayınlarda ‘siz kimsiniz?' diye. Biz; Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

SAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ

Savcılık değerlendirmesi şöyle:

* Şüphelinin örgüt liderlerini meşrulaştırmak sureti ile bu kişilerin ve destekçisi üyelerinin eylemlerini övmek ve desteklemek sureti ile şiddet çağrısı niteliği taşıyabileceği bu ifade ve eylemlerin demokratik bir toplumda korunmaması gerekliği hem Anayasa Mahkemesi hem Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlarında hüküm altına alındığı gözetildiğinde bu tür eylemler ifade özgürlüğü kapsamında korunmayacağı,

* Şüpheli Serdar Aksoy'un yukarıda açıklandığı THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin kurucularını övmek suretiyle yasa dış silahlı terör örgütleri olan THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, övdüğü, bu yöntemlere teşvik etmek suretiyle propagandasını yaptığı, bu paylaşımların içeriğinde, iltifat ve övgü sözleri içeren kelimelerin kullanılmasıyla terör örgütü ve üyelerinin yüceltilmesi göz önünde tutulduğunda bu konuşmanın şiddete teşvik ve tahrik, terör eylemlerini haklı göstermek amacını taşıdığı,

MAHİR ÇAYAN VURGUSU

* Dosya içerisinde bulunan emniyet müdürlüğü yazısı ve dosya kapsamına göre şüphelinin konuşmaları içerisinde adı geçen Mahir Çayan'ın kurucusu olduğu THKP-C Devrimci YOL, Devrimci Hareket-Devrimci Gençlik adlı silahlı terör örgütünün halen faal silahlı örgütlerden olduğu,

* Öğrenci Kolektifleri adlı oluşumunda bu örgüt güdümünde hareket ettiği, konuşmada adı geçen kişilerin ilgili dönemlerde devletin güvenlik güçleriyle silahlı çatışmalara girdikleri, bu nedenle şüphelinin meşrulaştırma ve övgü içeren sözlerinin terör ve şiddeti teşvik edici nitelikte olduğu,

KAYPAKKAYA’YA ATIF YAPILDI

* Mahir Çayan'ın bahsi geçen örgütün kurucusu olarak örgüt ile bütünleşmiş olduğu, konuşmada adı geçen TKP/ML terör örgütü ve sözde kurucusu olan ve Tunceli ili kırsal alanında silahı olarak faaliyet göstermekteyken çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen İbrahim Kaypakkaya'yı sözde lider olarak kabul eden, kurulmaları itibari ile çok sayıda eylemleri bulunan MLKP, MKP/HKO, TKP/ML-TiKKO KONFERANS, KP/İÖ olmak üzere TKP/ML felsefesini ve ideolojisini benimseyen ve devam ettiren terör örgütlerinin örgütsel faaliyetlerine silahlı olarak devam ettikleri, Yerleşik Yargıtay içtihatlarının da bu yönde olduğu anlaşılmıştır.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL”

Bu sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği savunulan değerlendirmede Aksoy’un “THKP-C ve -TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği, eylemin şüpheli tarafından gerçekleştirildiği sabit olduğu anlaşılmıştır” denildi.