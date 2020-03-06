CHP’li başkan: Alnında AK Parti de yazsa iş vereceğim

Çanakkale Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı dün gerçekleşti. Ülke gündemi ve yerel sorunların görüşüldüğü toplantı renkli görüntülere sahne oldu. AKP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Esra Yüksel, şoför alımı konusunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

Yüksel, “Yeni şoför alımlarımda kadınlara öncelik verelim çünkü kadınlar şoförlerimizden halkımız çok memnun. Kadın merhametle doğar biliyorsunuz. Yeni alımlar yaparken kadınlarımıza öncelik verelim.” dedi.

“ALNINDA AK PARTİ DE YAZSA İŞ VERECEĞİM”

Yüksel’in konuşmasının ardından söz alan Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, kadın şoför bulamadıklarını söyledi. Alnında AKP’li yazsa bile kadın şoför alacağını belirten Gökhan şunları söyledi:

“Buradan ilan diyorum. Herkes duysun. Ben kadın şoför arıyorum, bulamıyorum. Söylüyoruz, ilan ediyoruz, istiyoruz gelmiyorlar. Ben kadın şoför istiyorum. Buradan da duyuruyorum. Hani vardır ya, bu istiyordur ama bu AK Partilidir, iş vermezler. Hayır, alnında AK Parti de yazsa iş vereceğim. Çünkü gerçekten çok önemlidir. Kadın şoförlerin davranış biçimi çok farklı. Çok memnunuz.”