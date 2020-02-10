CHP’li Başkan, arsa satışına ret oyu veren AKP’lilere sordu: Tank Palet’i niye sattınız?

CHP'nin 39 yıl sonra kazandığı Kırşehir Belediyesi şubat ayı toplantısına ‘arsa satışı' tartışmaları damga vurdu. Önceki gün gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, önceki dönemden kalan SGK borçlarının ve ağır faiz yükünün ödenmesi için ‘arsa satışı yetkisi' istedi. AKP'liler karşı çıktı. AKP'li Belediye Meclis üyesi Ebubekir Koçyiğit “Sat sat nereye kadar Başkanım” dedi. CHP'li Ekicioğlu, şu cevabı verdi:

MHP'DEN CHP'YE DESTEK

“Nereyi sattık? Sizin zamanınızda o kadar arsa satıldı ki bizim verdiklerimiz onların binde biri etmez. Bu faizi ödeyelim mi istiyorsunuz? Madem öyle Tank Palet Fabrikası, 14 şeker fabrikası neden satıldı? Sayıştay raporlarına bakın, 26 milyon TL 2018 faizi, 34 milyon TL 2019 yılı faizi. Yazık, 60 milyon TL ile Kırşehir'e neler yapılmaz.” MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, CHP'li Başkan'a destek çıktı. AKP'nin ret oyuna rağmen, Ekicioplu'na arsa satış yetkisi verildi.