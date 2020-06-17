CHP’li Başkan Belediyenin gelir gider tablosunu afiş yapıp belediye binasına astı

Denizli'nin Honaz ilçesinde CHP'li belediye başkanı Yüksel Kepenek, belediyenin gelir gider durumunu dev bir afişle vatandaşa duyurdu. 31 Mart seçimlerinde 8 oy fark atmasına rağmen seçimin iptal edilmesi üzerine, 2 Haziran'da tekrarlanan seçimleri bir kez daha önde bitirerek ilçede 69 yıl sonra CHP'ye seçim kazandıran Kepenek görevinin birinci yılında afişle hesap verdi.

“ŞEFFAF BELEDİYECİLİK”

Belediyenin hizmet binasına asılan dev afişte son bir yılın gelir gider durumu, önceki dönem borçları ve güncel borçlar yer aldı.

Seçim öncesi şeffaf belediyecilik sözü verdiğini ve bunu gerçekleştirdiğini ifade eden Kepenek, şöyle konuştu:

* Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz günden bugüne şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışı ile 1 yıllık süre zarfında neler yaptık, nasıl bir mesafe kat ettik ve belediyenin şu anki durumu ile ilgili bilgileri kamuoyunun bilgisine sunduk.

* Göreve başladığımız günden bugüne halka açık bir şekilde gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarımızda gelir gider tablomuzu paylaştık.

* 1 yıllık süre zarfında yaptığımız çalışmaları 3'er aylık dönemlerde çıkardığımız bültenlerin yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Gelir-gider tablomuzu belediyemizin ön cephesine asarak halkın takdirine sunduk.

* Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı ve bu gibi paylaşımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.