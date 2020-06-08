CHP’li başkan bu kez referandum yapmadan çaya yüzde 50 zam yaptı

Türkiye'de ilk kez, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi işletmesini yaptığı Hamayolu Caddesi'ndeki ve tarihi Odunpazarı bölgesindeki Alaattin Çay Bahçesi'nde 1 liradan sattığı çaylara zam yapıp yapmayacağını, düzenlediği referandum ile vatandaşlara sormuştu.

Geçen yıl Eylül ayında yapılan referandum 1 hafta sürmüş ve vatandaşlar çaya zam yapılıp yapılmayacağı yöndeki düşüncelerini yansıtan oylarını, Hamamyolu Caddesindeki çay bahçesindeki sandığa atmışlardı.

Vatandaşların önünde açılan sandık sonuçlarına göre; oy kullananların yüzde 78'i zam yapılmaması, yüzde 22'si ise zam yapılması yönde oy kullandığı ortaya çıkmıştı. Halkın iradesine kulak veren Odunpazarı Belediyesi çayı 1 liradan satmaya devam edeceğini açıklamıştı.

YÜZDE 50 ZAMLA BİRLİKTE AÇILDI

Hem mevsim itibarı ile hem de corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Odunpazarı Belediyesinin Hamamyolu Caddesi'nde yer alan çay bahçeleri yeniden faaliyetlerine başladı.

Odunpazarı Belediyesi Hamamyolu'nda yer alan 6 kafede, Kahveciler Esnaf Odasının 5 Eylül 2019 tarihinde yayınladığı 1'inci ve 2'nci sınıf kahvehanelerde uygulanacak ücret listesi nedeniyle çaya zam yapmak zorunda kaldığını öne sürerek 1 liradan sattığı çaya yüzde 50 zam yaptı.

Belediye, referandumdan zam yapılmaması yönde çıkan halkın iradesine rağmen 1 liradan sattığı çaya yüzde 50 zam yaparak 1 lira 50 kuruştan satmaya başladı.

İNCE BELLİ CAM BARDAKTA ÇAY 1 LİRA 50 KURUŞ

Corona virüsü tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılan kafelerde, masa ve sandalyeler ise sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi. 08.00-22.00 arası hizmet veren kafelerin çalışanları ise sık sık vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı hatırlatması yapıyor.

Çocuk Kafe, Dondurma Büfe, Tost Büfe, Türk Kahveleri, Dünya Çayları ve Dünya Kahveleri adı altında 6 adet kafe ile vatandaşlara hizmet veren Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, belediyenin çay bahçelerinde çayın dışarı ile kıyaslandığında yine de hesaplı olduğu öne sürüldü.

Vatandaşların ince belli cam bardakta 1,5 liraya çay içmenin keyfini çıkarttıklarını belirten belediye yetkilileri, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

* Geçtiğimiz yıl her şeye rağmen vatandaşlarımızın da isteği ile Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen Hamamyolu'ndaki ve Cumhuriyet Parkı'ndaki kafeler, Alaadin Park Kafe ile Anadolu Hastanesi kafeteryasında çaylar 1 lira idi.

* Ancak ekonomik kriz; çaya, şekere ve tüp gaza yapılan zamlar; işçilik maliyeti, en önemlisi de Kahveciler Esnaf Odasının 5 Eylül 2019 tarihinde yayınladığı 1'inci ve 2'nci sınıf kahvehanelerde uygulanacak ücret listesi, bizi çaya zam yapmaya zorladı.

* Söz konusu listede çay fiyatı 2,5 lira olarak belirlenmiş, ancak vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmasını istemedik, bu nedenle de belediyemiz tarafından işletilen tüm kafelerde çayı 1,5 liradan satışa sunduk.

* Gerçekleşen bu fiyat artışını vatandaşlarımız da anlayışla karşılayacaktır.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Çaya yüzde 50 zam yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. 1 liradan içtikleri çayın birden 1,5 lira olduğunu belirten vatandaşlar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

* Belediye geçtiğimiz yıl çaya zam yapıp yapmayacaklarını önümüze koyduğu sandıkla bize sormuştu. Sandıktan da zam yapılmaması yönünde bir sonuç çıkmıştı. Keşke belediye bu sene de çaya zam yapıp yapmayacağını bizlere sorsaydı.

* Belediyenin çay bahçelerini kullananların büyük bir bölümü emekli insanlar. Emeklilerin de aldıkları maaş belli. Çaya yapılan yüzde 50 zam gerçekten fazla. Kahvehanelerden bir farkı kalmamış.

* Bu yıl belediye yetkilileri sandıktan yine zam yapılmaması yönde bir sonuç çıkacağını düşünerek, referandumla vatandaşlara sormak yerine çaya yüzde 50 zam yapmayı tercih etmiş.

* Başkan bu sene sandıktan korktu ve bize sormadan zammı yapıştırdı. Sandık eninde sonunda bizim önümüze gelecek.