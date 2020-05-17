CHP’li Başkan: Çok şükür bu helikopterden kurtuldum

Dönemin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz‘ın emriyle, 2014 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ‘helikopter satın alınma’ ihalesi açıldı. Yılan hikayesine dönen ihale dört yıl sonra belediye seçimlerine bir yıl kala sonuçlandı.

Çift motorlu helikopter alım ihalesi 4 Nisan 2018 tarihli sözleşmeyle, 12 milyon 100 bin lira karşılığında İş Finansal Kiralama şirketine verildi. Şirketten bir adet helikopterin yanı sıra 1 milyon 792 bin lira karşılığı bakım, onarım hizmeti de satın alındı.

Helikopter pisti yapımı için 1.7 milyon TL, danışmanlık hizmeti için 452 bin TL, sigorta bedeli 390 bin TL olmak üzere toplam harcama 16 milyon 472 bin TL’ye ulaştı.

AYLIK MASRAFI 300 BİN LİRA

Son seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Vahap Seçer, makamına oturur oturmaz borç batağındaki idareyi tasarruf tedbirleriyle düze çıkarmak için harekete geçti. Başkan Seçer, helikopteri ekonomik kriz nedeniyle elden çıkaramayınca, önce saatlik olarak kiralanması sonra da hava taksi olarak kullanılması talimatını verdi. Ancak bunlar da bir işe yaramadı; aylık 300 bin TL masrafı bulunan helikopter elde kaldı.

BAZEN ÖDEMELERDE SIKINTI YAŞANIYOR AMA…

Son Meclis toplantısında 250 milyon TL’lik borçlanma talebi Cumhur İttifakı’na mensup AKP ve MHP’ye takılan Başkan Vahap Seçer, nihayet helikopterin masraflarından kurtulduklarını açıkladı:

“İstanbul, Ankara’ya, İzmir’e rica ettim, hiçbiri almadı. Türk Hava Kurumu’na kiraya verdik, 49 bin 500 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Şu anda sözleşmeyle devam ediyor. Onu ihaleye çevireceğiz. Bazen sıkıntılar yaşanıyor ödemelerde ama süreçten dolayı karşılıklı hoşgörülü davranıyoruz. Çok şükür bu helikopterden kurtuldum. İnşallah devamı gelir, onlar kullanırlar, benim kiramı gönderirler. Ben de bu yükten kurtuldum.”