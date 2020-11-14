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CHP’li başkan coronaya yakalandı

CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu'nun corona virüsü testi pozitif çıktı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kutlu, virüsün ciğerlerine yerleştiğini, hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 21:19, 14/11/2020
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CHP’li başkan coronaya yakalandı

CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Virüsün ciğerlerine tutunduğunu belirten Kutlu, MKÜ Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Kutlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Dün yaptırdığım Covid-19 Test sonucum pozitif çıkmıştır. Virüsün ciğerlere tutulması sonucu kontrol amaçlı MKÜ araştırma hastanesine yatırıldım. Genel durumum iyi. Bir süre aranızda olamayacağım ve telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle.”

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CHP Corona sosyal medya
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