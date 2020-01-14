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CHP’li Başkan Fethi Yaşar ‘balıkçı’yı anlattı!

CHP Ankara İl Başkanlığı için 3 aday çıkınca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği ile orta yol bulmak için Ankara teşkilatına bir balıkçıda yemek veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İl Başkanı balıkçıda belirleniyor" eleştirilerini cevapladı.

Ali Ekber ERTÜRK
21:46 -
Haberler Gündem
CHP’li Başkan Fethi Yaşar ‘balıkçı’yı anlattı!

SÖZCÜ'ye konuşan Yaşar, şunları söyledi:

* Belediyede yemek vermeyi düşündüm ancak ‘parti toplantısını belediyede yaptı’ algısı yaratılır diye vazgeçtik.

* İl başkanı şu olmuş, bu olmuş benim için önemli değil.

* Görevini layıkıyla yapacak bir arkadaşımızı hep beraber seçelim.

* Toplantıya katılanlar arasında yaş anlamında ağabey konumunda olan ben olduğum için genel başkan böyle takdir etmiş olabilir.

* İl Kongresi için de partimizi kucaklayan, herkes ile özellikle de Genel Başkanımız ile uyum içinde çalışacak bir il başkanımız olsun isterim.

* Demokratik bir yarış içinde geçecek bir kongrede seçilen arkadaşımıza da hepimiz saygı duyacağız, karar örgütümüzündür.

* Bu toplantı delegemizin hür iradesini ipotek almaya yönelik değildir.

* Bu yönde algı oluşturmaya çalışanlar partimize ihanet içindedirler.

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