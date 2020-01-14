CHP’li Başkan Fethi Yaşar ‘balıkçı’yı anlattı!

SÖZCÜ'ye konuşan Yaşar, şunları söyledi:

* Belediyede yemek vermeyi düşündüm ancak ‘parti toplantısını belediyede yaptı’ algısı yaratılır diye vazgeçtik.

* İl başkanı şu olmuş, bu olmuş benim için önemli değil.

* Görevini layıkıyla yapacak bir arkadaşımızı hep beraber seçelim.

* Toplantıya katılanlar arasında yaş anlamında ağabey konumunda olan ben olduğum için genel başkan böyle takdir etmiş olabilir.

* İl Kongresi için de partimizi kucaklayan, herkes ile özellikle de Genel Başkanımız ile uyum içinde çalışacak bir il başkanımız olsun isterim.

* Demokratik bir yarış içinde geçecek bir kongrede seçilen arkadaşımıza da hepimiz saygı duyacağız, karar örgütümüzündür.

* Bu toplantı delegemizin hür iradesini ipotek almaya yönelik değildir.

* Bu yönde algı oluşturmaya çalışanlar partimize ihanet içindedirler.