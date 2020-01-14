CHP’li Başkan Fethi Yaşar ‘balıkçı’yı anlattı!

SÖZCÜ'ye konuşan Yaşar, şunları söyledi:
* Belediyede yemek vermeyi düşündüm ancak ‘parti toplantısını belediyede yaptı’ algısı yaratılır diye vazgeçtik.
* İl başkanı şu olmuş, bu olmuş benim için önemli değil.
* Görevini layıkıyla yapacak bir arkadaşımızı hep beraber seçelim.
* Toplantıya katılanlar arasında yaş anlamında ağabey konumunda olan ben olduğum için genel başkan böyle takdir etmiş olabilir.
* İl Kongresi için de partimizi kucaklayan, herkes ile özellikle de Genel Başkanımız ile uyum içinde çalışacak bir il başkanımız olsun isterim.
* Demokratik bir yarış içinde geçecek bir kongrede seçilen arkadaşımıza da hepimiz saygı duyacağız, karar örgütümüzündür.
* Bu toplantı delegemizin hür iradesini ipotek almaya yönelik değildir.
* Bu yönde algı oluşturmaya çalışanlar partimize ihanet içindedirler.