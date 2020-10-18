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CHP’li başkan makam aracını satıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkardığını duyurdu ve CHP'li başkanlara çağrı yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:32, 18/10/2020
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CHP’li başkan makam aracını satıyor

Ankara’da Çankaya Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla makam aracını satışa çıkardığını açıkladı.

(FOTO: Twitter)

BAŞKANDAN DEĞİL DOKTORDAN

Taşdelen, “Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum. 6 aydır da kullanmıyorum. Makam arabasının ATO'dan değerlemesi geldi. Yakında ihaleyle satışına çıkacağız. Temiz. Doktordan değil; Başkan'dan.” dedi.

(FOTO: Twitter)

Taşdelen, ardından bir paylaşım daha yaparak “İktidar yapmıyor biz yapalım. Biz örnek olalım” ifadesini kullanıp şu çağrıyı yaptı:

“CHP'li belediye başkanları olarak bir görevimiz var. İktidar yapmıyor; eleştiriyoruz. Biz yapalım. Biz örnek olalım. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam aracına binmeyelim. Gelin; o araçları satalım; parasını yoksul çocuklarımıza tablet almaya, bursa, sosyal yardıma harcayalım.”

Ankara ATO Audi Bursa Çankaya CHP Ekonomi sosyal medya Twitter
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