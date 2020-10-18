CHP’li başkan makam aracını satıyor

Ankara’da Çankaya Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla makam aracını satışa çıkardığını açıkladı.

BAŞKANDAN DEĞİL DOKTORDAN

Taşdelen, “Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum. 6 aydır da kullanmıyorum. Makam arabasının ATO'dan değerlemesi geldi. Yakında ihaleyle satışına çıkacağız. Temiz. Doktordan değil; Başkan'dan.” dedi.

Taşdelen, ardından bir paylaşım daha yaparak “İktidar yapmıyor biz yapalım. Biz örnek olalım” ifadesini kullanıp şu çağrıyı yaptı:

“CHP'li belediye başkanları olarak bir görevimiz var. İktidar yapmıyor; eleştiriyoruz. Biz yapalım. Biz örnek olalım. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam aracına binmeyelim. Gelin; o araçları satalım; parasını yoksul çocuklarımıza tablet almaya, bursa, sosyal yardıma harcayalım.”