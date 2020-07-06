CHP’li Başkan Seçer: Fakir fukara memnun, tok insanlar beğenmeyebiliyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesine bağlı yayla özelliği olan Soğucak, Bekiralanı, Yeniköy ve Aladağ'a ziyaretlerde bulundu.

Sorunları yerinde görüp yerinde dinleyen Başkan Seçer, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında da vatandaşlara bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Başkan Seçer, kırsal mahalle gezilerine, geçmişte belde belediyesi olan Soğucak'tan başladı. Soğucak Muhtarı Yaşar Demir ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Seçer, yaz aylarında nüfusu artan Soğucak gibi mahallelerin sorunlarını, taleplerini yerinde dinlemek için bu gezileri planladıklarını söyledi.

Başkan Seçer, “Belediye başkanlığının dört duvar arasında yapılamayacağını biliyoruz. Yerelde sorunlara doğru zamanda, doğru bir şekilde, doğru bir yatırımla müdahale edebilmeniz için sorunları yerinde görmeniz lazım” dedi.

ÜÇTE İKİSİ HİZMETLERDEN MEMNUN

Mersinlilerin, Büyükşehir'in sosyal hizmetlerinden, eğitime desteklerinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Seçer, şöyle konuştu:

* Memnun olmadıkları alanlar, taraflar var. Memnun oldukları alanlar var. Ama üst üste topladığınız zaman bizim vatandaşımızın üçte ikisinin, bize oy vermiş ya da vermemiş olsa da bir memnuniyetleri var.

* Vatandaşın memnuniyeti sosyal projelerimizdendir. Çok iyi uygulamalarımız var. Halk Kart uygulaması önemlidir. Yoksula ulaşıyoruz.

* Eğitime verdiğimiz destek çok önemlidir, değerlidir. Üniversiteye giden her öğrencimize belediyenin eğitim yardımı yapması eğitime verdiğimiz önemin, bilime verdiğimiz öneminin bir göstergesidir.

* Biz hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyoruz. Biz Mustafa Kemal'in yolunun doğru olduğunu söylüyoruz. Onun için çocuklarımızın eğitimine destek veriyoruz.

* Burada hassas bir çizgi var. Biz eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz. 4 bin 334 öğrenci belediyemizin etüt merkezlerinde sınava hazırlandı ve fire vermeden sınava girdi. Bu önemlidir. Demek ki yaptığımız hizmetlerden öğrencilerimiz memnun.

“FAKİR FUKARA MEMNUN”

Sosyal projeleri daha da genişletebileceklerinin altını çizen Seçer, şunları kaydetti:

* Vatandaş memnun. Fakir fukara memnun. Ama tok insanlar beğenmeyebiliyor. Tok açın halinden anlamıyor. Pandemi sürecinde yaptığımız bir koli gıda yardımını küçümseyenler var çünkü hiç ona ihtiyacı olmamış. İhtiyacı olanın hissiyatını, acısını bilemez o. Ama biz değerli görüyoruz. Önemli görüyoruz.

* Hiçbir siyasi ayrım yapmadan pandemi sürecinde bütün vatandaşlarımızın evine girdik. Ben vicdanen de, hukuken de bu konuda son derece rahatım.

“BÖYLE BİR YARDIM MERSİN TARİHİNDE GÖRÜLMEDİ”

Bekiralanı sakinlerine belediyenin mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Seçer, bir yıl içerisinde borç stokunu 800 milyon lira düzeyinde azalttıklarını söyledi.

Aynı süreçte belediyenin Mersin tarihinde eşi görülmemiş boyutlarda sosyal hizmetler yaptığını vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

* Sosyal projelerimiz ilk günden büyük bir ivme kazandı. Fakirin, yaşlının, engellinin, kadının, çocuğun, öğrencinin, bütün dezavantajlı grupların yanındayız.

* Pandemi sürecinde 500 bin kişilik yoksul, yaşlı, kronik rahatsızlığı olan yurttaşlara yaptığımız, evlerine kadar götürdüğümüz yemekler, Halk Kart, öğrencilerimiz için açtığımız eğitim kursları önemlidir. Bu sosyal belediyeciliktir ve halkla iç içe olmaktır.

* Dağıttığımız 166 bin 250 koli gıda yardımı önemlidir ve Mersin tarihinde görmemiştir. Bu belediyemizin vatandaşına, ihtiyaç sahibine ne kadar önem verdiğinin göstergesidir.

* Bu yaptıklarımızı büyütmüyoruz, bu yaptıklarımı zaten olması gerekenler. Bunlar artarak devam edecek. Bugüne kadar eksik, yanlış, doğru yapılmış biz daha iyisini yapmaya, vatandaş memnuniyetini daha da arttırmaya çalışıyoruz. Ve biz bütün bunları sizlerin desteğinizle yaparız.

“ÇALIŞMAYAN PERSONELİ BANA BİLDİRİN”

Personel konusuna da değinen Başkan Seçer, “Personel konusunda sorunluyuz, hala çözemedik. Hala istediğimiz kalitede iş yaptırmakta zorlanıyoruz” diyerek şöyle konuştu;

* Sizler de denetleyin. Buraya ilaçlamaya, temizliğe gelen personel işini yapmıyorsa lütfen plakasını alın bize gönderin. Benim telefonuma bizzat WhatsApp'ıma gönderin. Size hizmet etmek zorundalar.

* Bakın ben size hizmet etmek için kendimi paralıyorum. Onlar da bizden maaş alıyor ve çalışmak zorunda. Burası kimsenin babasının çiftliği değil.