CHP’li başkana soruşturma iddiasına yalanlama!

Küçükkuyu AKP İlçe Başkanı İsa Kırık, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan hakkında ‘zeytinlik araziye inşaat ruhsatı verdiği ve kamu alacaklarını tahsil etmeyerek alacakların zaman aşımına uğramasına neden olduğu’ gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını ileri sürdü.

“YARGI YOLUNA GİDİLECEKTİR”

Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Hakkında görevi kötüye kullanmaya yönelik bir suç duyurusu olmadığını belirten Balkan, şu ifadeleri kullandı:

* İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından zaman zaman denetim ve şikayetler üzerine soruşturmalar yapılması olağandır.

* Ancak iddia edildiği gibi hakkımda Cumhuriyet Savcılığına görevi kötüye kullanma iddiasıyla yapılmış bir suç duyurusu bulunmamaktadır.

* Bu iddiayı dile getiren şahıs hakkında da ayrıca yargı yoluna gidilecektir.