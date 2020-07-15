CHP’li başkandan Atatürk’lü 15 Temmuz açıklaması

CHP’li başkan Tanju Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle belediyenini resmi internet sayfasından mesaj yayınladı. Mesajında, 15 Temmuz’un Türkiye için bir uyarı olduğunu belirten Özcan, Atatürk’ün izinden gidildiği sürece darbe girişimlerinin olmayacağını vurguladı.

“GÜÇLÜ BİR DİRENİŞ OLARAK HATIRLANACAKTIR”

Tanju Özcan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* 15 Temmuz, Türkiye için bir uyarıdır. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesinden ve izinden ayrılmadığımız, cemaatlere ve tarikatlara fırsat vermediğimiz sürece bu ülkede 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerinin yaşanması mümkün değildir.

* 15 Temmuz’da Türk milleti bu ülkenin geleceğine kast edenlere karşı nasıl bir birlik beraberlik sergileyeceğini de göstermiş oldu.

* 15 Temmuz bizim açımızdan hain bir darbe girişimi olmasının yanı sıra, çok güçlü bir direniş olarak da hatırlatacak.

* Ben bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize sağlıklı günler diliyor, yüce Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum.

“BEDEL ÖDEDİKÇE SENİ DAHA İYİ ANLIYORUZ ATAM”

Özcan, belediye binasına Türk bayrağı, Atatürk resmi ile bir de pankart astırdı.

Üstünde “Bedel ödedikçe daha çok seviyor ve daha çok anlıyoruz seni Atam. Eserini emanet ettiğin bizler, ne Fethullahçı çeteye ne de biçim değiştirmiş türevlerine asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” yazılı pankart dikkat çekti.