CHP’li başkandan hakkındaki taciz iddialarına yanıt: Akla aykırı aşağılık bir iftira

CHP, parti üyesi bir kişinin kızı tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yazılmış mektubun ardından harekete geçti. Kadın kaleme aldığı mektubunda, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine öne sürdü. CHP Genel Merkezi kadının mektubu üzerine Bektaş hakkında, disiplin soruşturması başlattı.

ORGANİZE İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI

Hakkındaki iddiaları iftira olarak niteleyen Bektaş ise, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik yollarla sonuç alamayacağını bilenler, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir. Haysiyet cellatlığı yapma gayretiyle insanları, akıldan yoksun çocukça iddialarla öne sürenler ile bu iftiranın kuyruğuna takılanlar hem yargı önünde hem de maşeri vicdan karşısında hesap verecektir.”

“İFTİRA ÇAMURU NE CHP'YE NE DE ŞAHSIMA YAPIŞMAYACAK”

Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Bektaş açıklamalarını şöyle sürdürdü: Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanlığı olarak 2018 yılından bu yana parti yöneticilerimizle birlikte başarılarımız kamuoyunun malumudur. Ancak bugün son derece zorlama akl a aykırı aşağılık bir iftira ve karalama ile karşı karşıya kalmış bulunuyorum. İftira ve karalamalara karşı açıkça ifade etmek ederim ki; Çocukça ve alçakla yapılan bu iftira çamurunun, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de şahsıma yapışmayacağının bilinmesini isterim. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkıp, müfterilerin utancına şahit olacağım inancını taşımanın huzuru içindeyim”