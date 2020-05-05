CHP’li başkandan müjde: Yerli turizmi canlandırıyoruz

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, pandemi sonrası normalleşme sürecini 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlatacaklarını açıkladı. Normalleşme takvimine göre Bodrum'da ilk olarak berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetlerine başlayacağını belirten Aras, açılacak tüm iş yerlerinin belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfekte edileceğini ve talepte bulunan iş yerlerinin koruyucu maske ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak olan 527 adet berber/kuaför ve güzellik salonu için hijyen açısından harekete geçtiği belirtildi.



65 YAŞ ÜSTÜNE MASKE DAĞITILACAK

Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini belirten Aras, 10 Mayıs tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması sınırlı olarak kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların maskelerini de pandemi döneminde olduğu gibi vermeye devam edeceklerini belirtti.

BERBERLERE DE AKREDİTASYON GELİYOR

Aras, iş yerlerinin virüse karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı;

*İlk etapta berber, kuaför ve güzellik salonları için akreditasyon kriterlerimizi belirliyoruz. Belediyeden ruhsat alan her sektör için belirli standartlar getireceğiz.

*Bu programı 11 Mayıs 2020 itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Alınan tedbirleri inceleyeceğiz ve işyerlerimize güvenli alan belgesi vereceğiz. Bu konuda esnafımıza destek olacağız.

*Biz pandemi sonrasına en hızlı adapte olacak kentlerden biriyiz. Ancak risk hala var ve biz tedbiri elden bırakmamak zorundayız.

AY SONUNDA YERLİ TURİZM HAREKETLİLİĞİ BAŞLIYOR

Aras, Bodrum'da bu yaz yerli turizm hareketliliğinin mayıs ayı sonu itibariyle başlayabileceğini hatırlatarak, “Her işletme hijyen standartlarına harfiyen uyarsa, sosyal mesafe kuralı göz ardı edilmezse, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Sağıklı bir ortamda turizm yapılabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz”diye konuştu.