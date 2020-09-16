CHP’li başkanın maaşı 30 öğrenciye burs oldu

Manisa'da CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve beraberindeki belediye başkan yardımcıları Ekrem Kayserili, Bedri Türk ve Ahmet Tınazlı, pandemi döneminde örnek olacak bir davranış sergiledi.

CHP'li Belediye Başkanı Dutlulu ve üç belediye başkan yardımcısı maaşlarının yarısını üniversite öğrencilerine burs için bağışladı.

KURA İLE BELİRLENDİ

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu ile üç belediye başkanın maaşlarından vereceği bursların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran 300 üniversite öğrencisi arasından yapılan kura çekiminde burs hakkını 10'u erkek, 20'si kız olmak üzere toplam 30 öğrenci kazandı. Kura çekimi maaşının büyük bir kısmını burs için bağışlayan Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili'nin koordinesinde gerçekleştirildi.

“GELECEĞİMİZİ AYDINLATACAK OLAN GENÇLERİMİZE İNANCIMIZ ÇOK BÜYÜK”

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada, amaçlarının pandemi döneminde ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek olabilmek olduğunu ifade etti.

CHP'li Başkan Dutlulu yaptığı açıklamada;

* Üniversitede okuyan ve Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gençlerimize imkanlarımız dahilinde karşılıksız burs veriyoruz. Yarınlarımızı aydınlatacak olan aydın gençlerimizdir.

* Amacımız, bir nebze de olsa bu pandemi döneminde gençlerimizin eğitimine destek olmak, eğitim hayatlarında yüklerini hafifletmektir. Umarım, eğitim hayatlarına destek olduğumuz gençler, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kadrolarda görev alarak, geleceğin öğretmenleri, hukukçuları, sağlıkçıları olarak yetişebilirler.

* Geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimize inancımız çok büyük. Onların başarıları bizim için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacak.

Çekilen kurda belirlenen 30 üniversite öğrenciye 1 yıl boyunca her ay 150 TL burs yardımı yapacağı belirtildi.