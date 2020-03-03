CHP’li Bayar: AKP iktidarında işçi ölümleri 24 bine yaklaştı!

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, bugün 1992 tarihinde Kozlu'da yaşanan ve 263 işçinin hayatını kaybettiği gün olan 3 Mart tarihiyle ilgili yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Bayar, “İşçi ölümleri kader değil, AKP'nin sömürü düzeninin bir sonucudur” dedi

“AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ”

3 Mart tarihinin önemine vurgu yapan Bayar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 3 Mart, ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için ‘İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü' olarak ilan edilmiştir.

* AKP'nin emek karşıtı politikalarının bir sonucu olarak Türkiye son yıllarda ölümlü iş kazalarıyla anılan, maalesef bu alanda Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alan bir ülke konumuna gelmiştir. 18 yıllık AKP iktidarında uygulanan neo-liberal, emek düşmanı politikaların bir sonucu olarak Türkiye, taşeron cenneti olmuştur.

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“AKP İKTİDARINDA İŞÇİ ÖLÜMLERİ 24 BİNE YAKLAŞTI”



Emekçilerin her türlü güvenceden ve sağlıklı çalışma koşullarından yoksun bir şekilde çalıştırıldığını aktaran Bayar sözlerine şöyle devam etti:

* Sendikasızlaştırma, esnek çalışma sistemi, özelleştirme uygulamaları, güvencesiz çalışma yöntemleri, kayıt dışı çalışma gibi sorunlarla boğuşan emekçiler, her türlü güvenceden, sağlıklı çalışma koşullarından yoksun bir şekilde çalıştırılmaktadır.

* İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna göre Ocak ayında en az 112 işçi yaşamını yitirdi! İSİG Meclisi'nin derlediği bilgilere göre 2019 yılı içerisinde en az 1736 çalışan, işyeri kazalarında hayatını kaybetmiş.

* AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 24 bine yaklaşmış durumda.

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“SON YEDİ YILDA 426 ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİTTİ”

Ülkemizde son yedi yılda 426 çocuk işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini belirten Bayar, açıklamasının devamında işçi ölümlerinin kader olmadığını, AKP iktidarının işçilere dayattığı sömürü düzeninin sonucu olduğunu ifade etti.

Bayar açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

* Kuralsız, güvencesiz çalışma koşulları devam ettiği sürece, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerler kaldırılmadıkça iş cinayetleri ve meslek hastalıkları her yıl artarak devam edecektir.

* Çalışanlar açısından yapılması gerekenler açıktır: İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanını temel bir mücadele ve örgütlenme alanı olarak ele almak zorunluluktur!

* Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat bir parti olmanın gereği olarak dün olduğu gibi, bugün de emeğin, örgütlü mücadelenin her zaman yanında olacaktır. Birleşe birleşe kazanacağız.