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CHP’li belediye başkan yardımcısı coronadan öldü

Bursa'nın CHP'li Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), corona virüsünden hayatını kaybetti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 13:54, 11/12/2020
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CHP’li belediye başkan yardımcısı coronadan öldü

İlçede pazar yeri denetimleri sırasında corona virüsüne yakalandığı öğrenilen CHP’li Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, 15 gündür corona virüsü tedavisi gördüğü özel bir hastanede bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

BAYRAM DEMİR KİMDİR?

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, 15 Mayıs 1956 Kurşunlu doğumlu. Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü mezunu. 1981 ile 1994 yılları arasında Türkçe öğretmeni olarak Mersin, Şanlıurfa ve Bursa’da görev yaptı. 1994 yılından beldelerin kapandığı 2009 yılına kadar üç dönem Kurşunlu Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Demir, 2019 yılında Gemlik Belediye Meclisi üyesi olarak seçildi.

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