CHP’li belediye başkanı corona virüse yakalandığını duyurdu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Duyuruyu sosyal medyadan yapan Çetin, “Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim” dedi.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Sağlık durumuyla ilgili de açıklama yapan Çetin, “Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum” mesajına yer verdi.

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