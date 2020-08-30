CHP’li belediye başkanı corona virüsüne yakalandı

Daday Belediye Başkanı CHP’li Hasan Fehmi Taş, öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye başvurdu. Başkan Taş’a burada yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedavisine başlanan Taş, “Durumum iyi. Şu an evimde izoleye alındım” dedi. (DHA)

CORONA VİRÜSÜNE YAKALANAN BELEDİYE BAŞKANLARININ SAĞLIK DURUMLARI

Ordu / Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: Evinde karantinada.

Osmaniye / Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner: Evinde karantinada.



Konya / Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz: Hayatını kaybetti.

Ankara / Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: İyileşti.

Trabzon / Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu: İyileşti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: İyileşti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: İyileşti.

İstanbul / Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: İyileşti.

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu: İyileşti.

Hakkari / Şemdinli Belediye Belediye Başkanı Tahir Saklı: İyileşti.

Mersin / Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: İyileşti.

Şanlıurfa / Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık: İyileşti.

Ordu / Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: İyileşti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş: İyileşti.