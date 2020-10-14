CHP’li Belediye Başkanı Zeki Bilgin coronaya yakalandı

Corona virüs salgını ile mücadelede devam ederken Manisa'da CHP'li Saruhanlı ilçesi Belediye Başkanı Zeki Bilgin, corona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bilgin yaptığı açıklamada, kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti ile 13 Ekim Salı günü Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını ifade etti.

“BENİMLE TEMAS KURANLAR TEST YAPTIRSIN”

CHP'li Belediye Başkanı Bilgin sosyal medyasında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim Salı günü başvurduğum Saruhanlı Devlet Hastanesinde yapılan Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) test sonucum pozitif çıkmıştır. Şu anda Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavim devam etmektedir. Son birkaç gün içinde benimle temas kuranların test yaptırmasını veya kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Sizlerin desteği ve duasıyla bu hastalığı en kısa sürede atlatacak ve görevimizin başına dönerek hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.''

“İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BULAŞTI”

CHP'li Başkan Bilgin Sözcü'ye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde belediye İmar İşleri Müdürlüğü bünyesinde karantinada olan 3 kişiyle iş konusunda temasta olduğunu ve virüsün kendisine 3 kişiden birinden bulaştığını belirterek, “İmar İşleri Müdürlüğü’nden 3 kişinin testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı. Ben de bu iş kişiyle temasta olduğum için virüse yakalandım. Şu anda sağlık durumum iyi. Eşimde ve çocuklarımda virüs belirtisi yok. Bir an önce tedavimi tamamlayıp işimin başına döneceğim'' dedi.