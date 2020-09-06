CHP’li Belediye Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak Muharrem İnce paylaşımı

Antalya’ya bağlı İbradı'nın CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muharrem İnce'ye övgüler yağdırdı. Küçükkuru, şu ifadeleri kullandı:

“Millet ittifakına güç katacağına inandığım CHP’nin içinden doğmuş Muharrem İnce’nin liderliğindeki memleket hareketine başarılar diliyorum. Emperyalistlerin ülkemizde çok uzun yıllardır Kemalist ideolojiyi yok etmek üzere oluşturduğu bölme ve yok etme çabasını hep birlikte bertaraf ederek, Milletin iradesinin tecelli edecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yönetiminde Mustafa Kemalin ideolojisini iliklerine kadar benimsemiş bir liderle ilerlemekten başka yolumuzun olmadığı düşüncesiyle 2023’te Cumhuriyetimizin 100. Yılında yeni bir başlangıç olması dileklerimle…”

Serkan Küçükkuru belediye başkanlığının ilk döneminde ağır eleştiriler getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yine aday gösterildi. Seçimi kazanmasına rağmen Genel Merkezi eleştirmeye devam eden Küçükkuru, 37. Olağan Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaptıktan sonra salonu terk etmekle suçlamış ve disiplin kurulunu göreve çağırmıştı.