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CHP’li belediye başkanları Salda’da buluştu

CHP'li belediye başkanları Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ’in ev sahipliğinde Burdur'da buluştu. Başkanlar gerçekleşen toplantının ardından Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi olan Lavanta Deresi ve Türkiye’nin en derin 3. Gölü olan Salda Gölü’nü ziyaret etti.

İsmail AKIN
12:15 -
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CHP’li belediye başkanları Salda’da buluştu

CHP’li il belediye başkanlarının katıldığı toplantının üçüncüsü  Burdur'da yapıldı. Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Yalova Belediye Başkanı Sefa Salman katıldı.

CHP'li Başkanlar Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile bir araya geldi.

Başkanlar, Şenel'in, Salda Gölü hakkında aktardığı bilgilerin ardından Salda Gölü'nün eşsiz güzelliğini görmek için göl çevresinde keşif gezisinde bulundu.

Ali Orkun Ercengiz Ardahan Artvin Bilecik Bolu Burdur Çanakkale CHP Edirne Recep Gürkan Sinop Tanju Özcan Türkiye Ülgür Gökhan Yalova
Son güncelleme: 12:16 06.07.2020
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