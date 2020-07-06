CHP’li belediye başkanları Salda’da buluştu

CHP’li il belediye başkanlarının katıldığı toplantının üçüncüsü Burdur'da yapıldı. Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Yalova Belediye Başkanı Sefa Salman katıldı.
CHP'li Başkanlar Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile bir araya geldi.
Başkanlar, Şenel'in, Salda Gölü hakkında aktardığı bilgilerin ardından Salda Gölü'nün eşsiz güzelliğini görmek için göl çevresinde keşif gezisinde bulundu.