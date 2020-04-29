CHP’li belediye çalışanları gönüllü virüs seferberliğine katıldı

Mersin'de Mezitli Belediyesi'nce corona virüsün yayılmasına karşı başlatılan çalışmalar kapsamında, hayırseverlerle birlikte çok sayıda yardım kolisi desteği veren aralarında, mimar, mühendis, birim müdürü ve öğretmenlerin de yer aldığı özel kıyafet giyerek maske takan çalışanlar, gönüllü olarak gıda maddelerinin paketlenmesi ve kolilerin hazırlanmasına yardım ediyor.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GÖNÜLLÜ DESTEĞİ”

Mezitli Belediyesi'nin Ana Hizmet Binası'nda bulunan depo kısmında yapılan gıda kolisi hazırlama çalışmalarını ziyaret ederek çalışanlara teşekkür eden CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, salgın süreci başladığından bu yana aralıksız maske ve yardım dağıtma çalışmalarını sürdürdüklerini, bu çalışmaları sürdürürken en önemli olanın gönüllülerin verdiği destek olduğunu söyledi.

En büyük gönüllülerinin de her zaman olduğu gibi çalışanlar olduğunu hatırlatan Tarhan, “Belediyemizi diğer belediyelerden üstün kılan yön makamı ne olursa olsun, belediyemizde müdür, başkan yardımcısı, öğretmen, mühendis, mimar gibi farklı mesleklerden arkadaşlarımız depoya gelerek paketleme çalışmalarına gönüllü olarak destek oluyorlar” dedi.

“VİRÜSE KARŞI BAŞARILI BİR MÜCADELE SÜRDÜRÜYORUZ”

Mezitli'nin sergilediği dayanışma ruhu ile corona virüsü ile verilen mücadeleden zaferle çıkacağına inandığını vurgulayan Başkan Tarhan şöyle dedi:

* Çünkü bu virüs karşısında hiçbir sıfat kalmadı. Hepimiz aynı ve eşit durumdayız. Virüsün kazandırdığı tek artı bekli de insanları eşit duruma getirmek oldu. Biz de burada tüm çalışanlar olarak eşitiz.

* Bugün de gıda ambalajlamasını aralarında mimar, öğretmen olan çalışanlarımızla birlikte ambalajlıyoruz. Süreç boyunca başarılı bir mücadele sürdürüyoruz.

* Gelen talepleri 24 saat içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu gördüğünüz gibi hiç te kolay olmuyor. Ramazan boyunca da bu çalışmalarımız devam edecek.

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